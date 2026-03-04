Massimo Caputi colpito da un grave lutto, morta la moglie Roberta: “Il mio cuore è a pezzi”

Con un post su Instagram il giornalista e telecronista Massimo Caputi ha annunciato la triste notizia della morte della moglie Roberta: “Sarai comunque sempre al mio fianco, sarei nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi”.

Il popolare giornalista sportivo Massimo Caputi con un toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato la morte improvvisa della moglie, Roberta Sciubba scrivendo: “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", ed aggiungendo: "Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta”.

Il dolce e triste post con cui Caputi ha salutato la moglie

Una notizia drammatica e giunta improvvisamente nella vita di Caputi e di tutta la sua famiglia. Il noto giornalista, che per anni è stata una delle voci più apprezzate del calcio italiano, ha pubblicato una splendida foto sul suo profilo Instagram e ha comunicato con gigantesca tristezza la morte della sua dolce metà, la moglie Roberta. Tanti i messaggi di affetto a quel post, messaggi scritti con il cuore, anche da personaggi noti come Roberto Mancini, Ivan Zazzaroni, Ubaldo Pantani, ma anche Pierluigi Pardo, Nando Orsi che hanno voluto dedicare un pensiero a chi resta affranto nel dolore e chi non c'è più.

Chi è Massimo Caputi

Per chi segue lo sport non ha bisogno di presentazioni Massimo Caputi, giornalista romano che giovanissimo entro nella redazione sportiva di Telemontecarlo per la quale ha seguito una serie di eventi importantissimi. Ha commentato per TMC i Mondiali di Italia '90, ma anche quelli di USA '94 e Francia '98, oltre a quattro edizioni degli Europei. Da inviato ha seguito anche la Copa America di calcio e le Olimpiadi. Volto televisivo, passò poi alla Rai, dove ha condotto anche la Domenica Sportiva. Successivamente è stato inviato de l'Isola dei Famosi ed è stato per cinque anni la voce dell'edizione italiana del noto videogioco FIFA. Ha lavorato anche per la federtennis.