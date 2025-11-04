Mascotte ubriaca prima della partita, costretta a intervenire la sicurezza: il video diventa virale

Sammy the Saint è la mascotte del St Albans City che in questo fine settimana si è fatto conoscere da tutto il mondo. Il simbolo del club di settima divisione inglese è stato immortalato in un video che è diventato virale in poco tempo poco prima della partita di FA Cup poi persa 6-0 contro il Burton Albion. Ma cosa è successo? L'uomo che indossava quel costume da leone sembrava totalmente ubriaco. O almeno questa è l'impressione che ha dato. I tifosi presenti, come mostrano anche le immagini, hanno spiegato che la mascotte si muoveva in modo incerto e barcollante.

Sammy cade tra i cartelloni pubblicitari poi si rialza, esulta e continua il suo giro attorno al terreno di gioco. Un comportamento strano che ha poi spinto gli addetti alla sicurezza a intervenire e scortarlo fuori dal terreno di gioco tra lo stupore generale del pubblico. Una scena surreale, che ha subito fatto il giro dei social tra risate e incredulità. Nel video si nota come uno dei membri della security abbia immediatamente allertato qualcuno per far presente la situazione. Secondo la BBC l'uomo sarebbe stato immediatamente sollevato dal suo incarico dal club nonostante non fosse lui ad interpretare la mascotte ufficiale di Sammy the Saint.

La realtà infatti è che la persona all'interno del costume era un tifoso invitato da St Albans per svolgere il ruolo di mascotte per un giorno. Una sorta di iniziativa promossa dalla società per avvicinare ulteriormente i tifosi alla squadra. "Gli è stato semplicemente tolto il ruolo di mascotte e non gli è stato permesso di indossare il costume di Sammy – ha detto un portavoce di Burton alla stessa BBC -. Gli è stato permesso di rimanere sugli spalti per guardare la partita." Il club, soprannominato The Brewers, ha descritto il suo comportamento come "strano e poco professionale".

Alcuni sostenitori presenti sugli spalti in quel momento hanno dichiarato di aver visto la mascotte cadere poco prima, circa 15 minuti prima del calcio d'inizio. Gli steward di Burton "non erano per niente contenti" quando lo hanno accompagnato fuori dal campo prendendo subito in considerazione l'idea di allontanarlo dallo stadio anche per aver causato un danno d'immagine nei confronti della società. L'uomo in questione era chiaramente su di giri e nonostante questo ha deciso di indossare lo stesso quel costume per viversi quella nuova esperienza.