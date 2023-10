Mascotte per un giorno della sua squadra del cuore, il piccolo tifoso malato realizza il suo sogno Colton Cook, giovanissimo tifoso dell’Aston Villa al quale è stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello ha realizzato il suo sogno.

L'Aston Villa aveva uno stimolo in più per vincere contro il West Ham. La formazione di Emery voleva assolutamente regalare una gioia ad un tifoso speciale. Stiamo parlando del piccolo Colton Cook, tifosissimo dei Villans di cui non perde una partita. Questo bambino di 8 anni che è affetto da una grave malattia, ha vissuto una giornata dalle emozioni forti diventando per la prima volta la mascotte dei suoi idoli.

Ha realizzato un sogno Colton che è entrato in campo prima del confronto con il West Ham mano nella mano con il suo calciatore preferito, ovvero Douglas Luiz. Visibilmente emozionato il giovanissimo fan si è goduto l'atmosfera magica del Villa Park, risultando tra l'altro un talismano per il giocatore brasiliano autore di una doppietta nel 4-1 finale.

Una gioia infinita per Colton al quale è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, tumore ad alto grado di malignità. Purtroppo il brutto male ha colpito il cervello del bambino, non è operabile. Una storia molto triste per questo piccolo tifoso al quale l'Aston Villa sta regalando momenti magici per strappargli sorrisi ed emozioni.

La sua storia è diventata famosa grazie al Birminghammail. La diagnosi della malattia è arrivata pochi mesi fa, quando i medici hanno definito il suo problema "qualcosa di mai visto prima". Da allora è iniziato un incubo per la famiglia che sta raccogliendo fondi per permettere le cure a Colton. Tutto è partito da un dolore dietro l'orecchio nello scorso marzo, con la necessità di sottoporsi ad esami più specifici che purtroppo hanno evidenziato la presenza del tumore. Da allora il bambino si è sottoposto a ben dodici settimane di estenuante radioterapia, con i familiari che hanno esaltato il suo sorridere sempre nonostante il dolore.

Una raccolta fondi organizzata da sua sorella Chelsea McCormack ha già raccolto oltre £ 1000, che verranno utilizzate per sostenere la sua famiglia mentre Colton si sottopone al trattamento. La sorella Chelsea ha raccontato: "Fino a marzo di quest'anno, Colton era un bambino di 8 anni in forma, sano e normale. Amava giocare a calcio ed è un grande tifoso dell'Aston Villa. È entrato in una piccola squadra di calcio della zona per l'età dei suoi figli, ma poche settimane dopo la sua prima partita ha iniziato a lamentarsi di mal d'orecchi e aveva un piccolo nodulo dietro, non più grande dell'unghia del mignolo. Ovviamente, sua madre lo ha portato dai medici e lo hanno curato per un'infezione all'orecchio. Ma il nodulo non andava via, anzi stava crescendo rapidamente".

"Non appena un secondo medico è venuto a trovarlo, non ha esitato a dire a mia mamma che aveva bisogno di essere visitato all'ospedale pediatrico di Birmingham lo stesso giorno. È stato portato d'urgenza e nel giro di pochi giorni gli è stata diagnosticata una malattia rara al cervello. Tumore che il personale dell’ospedale non aveva mai visto prima".

In quel momento senza tempo da perdere sono iniziate le cure per questo bambino che sogna di diventare una presenza fissa in occasione delle gare casalinghe della sua squadra del cuore.