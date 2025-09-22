Calcio
video suggerito
video suggerito

Martinelli segna al City, la profezia della fidanzata si avvera: “Troverai giocatori stanchi”

Martinelli fa esultare i tifosi dell’Arsenal contro il Manchester City: a quanto pare la fidanzata sapeva tutto e aveva previsto il gol del brasiliano.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Nicolo Piemontesi
0 CONDIVISIONI
Immagine

La sfida tra Arsenal e Manchester City si può riassumere in due momenti, di cui uno extra campo, il pareggio raggiunto negli istanti finali e il gol predetto dalla fidanzata di un giocatore. Dopo 80 minuti di stallo sull'uno a zero per gli ospiti, una sostituzione ha cambiato tutto. A uscire è stato Jurrien Timber, al suo posto Gabriel Martinelli. Sono bastati solo 12 minuti al brasiliano per incidere, un pallonetto che ha regalato il pareggio ai Gunners. Un gol che quasi nessuno si sarebbe aspettato, in pochissimi tranne una persona: Isabella Rousso, la fidanzata di Martinelli. È stata lei a svelare la predizione mostrando come il suo messaggio su WhatsApp si sia trasformato in realtà.

Un'altra prestazione da top per Donnarumma che ha dovuto arrendersi solo al pallonetto di Martinelli. Forse merito davvero della sorte, o forse una semplice coincidenza, però è stato proprio il brasiliano a scavalcare il portiere italiano. Tutto in perfetta linea con il "segnerai, vedrai" detto dalla sua fidanzata un giorno prima del match. Arsenal e Manchester City si sono divisi un punto a testa, continua l'inseguimento dei Gunners al Liverpool per la vetta della Premier League.

Immagine

La predizione della fidanzata di Martinelli

Da messaggio di incoraggiamento a realtà: dopo aver scoperto di essere stato messo in panchina, Martinelli aveva cercato conforto nella sua dolce metà. Una richiesta accolta subito da Rousso che senza mezzi termini ha predetto quello che poi si è avverato. A svelarlo è stata proprio lei su Instagram, una storia con l'esultanza del brasiliano e lo screenshot della loro chat. "Vai, affronta i giocatori stanchi nel secondo tempo e fai gol, vedrai", gli aveva scritto. Sui social i tifosi sono impazziti elogiando la prestazione del giocatore che si è portato a casa il premio come Man of The Match, un'altra grande prova dopo la sfida in Champions contro l'Athletic Bilbao. Anche in quel caso Martinelli era stato eletto migliore in campo con un gol e un assist.

Leggi anche
Thierry Henry fa una lezione di calcio a Viktor Gyokeres: gli spiega come si fa l'attaccante

Il gol di Martinelli tiene vivo l'Arsenal

L'esultanza sui social non è tardata e Rousso, con orgoglio, ha rivendicato la sua piccola percentuale di responsabilità nel gol dell'attaccante. Una parte del merito va data, però, anche ad Arteta, i cambi hanno ribaltato la partita: Martinelli ha ricevuto il pallone da Eze, altro giocatore messo a gara in corso. Un pallone a scavalcare la difesa ha trovato perfettamente l'attaccante che, a tu per tu con Donnarumma, ha beffato il portiere con un pallonetto preciso.

Immagine

Un punto fondamentale per i biancorossi che, dopo la delusione di un anno fa, sono ripartiti più forti che mai nella corsa allo scudetto. Proprio come nella scorsa stagione è il Liverpool a voler rovinare la festa ai Gunners. Una serie di prestazioni invidiabile per i ragazzi di Arne Slot che stanno conducendo la Premier League con 15 punti, ottenuti in cinque partite. Una striscia di risultati con solo vittorie per i Reds.

Arsenal
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Il Napoli gioca stasera in posticipo col Pisa: primo piccolo turnover per Conte
L'Inter ritrova il successo anche in Serie A: Sassuolo battuto 2-1 a San Siro, a segno Dimarco
Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all'Inter: "Non vorrei succedesse qualcosa"
Fabregas ferma tutto il Como in campo, deve parlare subito alla squadra: "Solo così staremo meglio"
Luca Pellegrini senza filtri dopo il ko della Lazio nel derby contro la Roma: "È un rodimento di c..o"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views