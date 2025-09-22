Martinelli segna al City, la profezia della fidanzata si avvera: “Troverai giocatori stanchi”

La sfida tra Arsenal e Manchester City si può riassumere in due momenti, di cui uno extra campo, il pareggio raggiunto negli istanti finali e il gol predetto dalla fidanzata di un giocatore. Dopo 80 minuti di stallo sull'uno a zero per gli ospiti, una sostituzione ha cambiato tutto. A uscire è stato Jurrien Timber, al suo posto Gabriel Martinelli. Sono bastati solo 12 minuti al brasiliano per incidere, un pallonetto che ha regalato il pareggio ai Gunners. Un gol che quasi nessuno si sarebbe aspettato, in pochissimi tranne una persona: Isabella Rousso, la fidanzata di Martinelli. È stata lei a svelare la predizione mostrando come il suo messaggio su WhatsApp si sia trasformato in realtà.

Un'altra prestazione da top per Donnarumma che ha dovuto arrendersi solo al pallonetto di Martinelli. Forse merito davvero della sorte, o forse una semplice coincidenza, però è stato proprio il brasiliano a scavalcare il portiere italiano. Tutto in perfetta linea con il "segnerai, vedrai" detto dalla sua fidanzata un giorno prima del match. Arsenal e Manchester City si sono divisi un punto a testa, continua l'inseguimento dei Gunners al Liverpool per la vetta della Premier League.

La predizione della fidanzata di Martinelli

Da messaggio di incoraggiamento a realtà: dopo aver scoperto di essere stato messo in panchina, Martinelli aveva cercato conforto nella sua dolce metà. Una richiesta accolta subito da Rousso che senza mezzi termini ha predetto quello che poi si è avverato. A svelarlo è stata proprio lei su Instagram, una storia con l'esultanza del brasiliano e lo screenshot della loro chat. "Vai, affronta i giocatori stanchi nel secondo tempo e fai gol, vedrai", gli aveva scritto. Sui social i tifosi sono impazziti elogiando la prestazione del giocatore che si è portato a casa il premio come Man of The Match, un'altra grande prova dopo la sfida in Champions contro l'Athletic Bilbao. Anche in quel caso Martinelli era stato eletto migliore in campo con un gol e un assist.

Il gol di Martinelli tiene vivo l'Arsenal

L'esultanza sui social non è tardata e Rousso, con orgoglio, ha rivendicato la sua piccola percentuale di responsabilità nel gol dell'attaccante. Una parte del merito va data, però, anche ad Arteta, i cambi hanno ribaltato la partita: Martinelli ha ricevuto il pallone da Eze, altro giocatore messo a gara in corso. Un pallone a scavalcare la difesa ha trovato perfettamente l'attaccante che, a tu per tu con Donnarumma, ha beffato il portiere con un pallonetto preciso.

Un punto fondamentale per i biancorossi che, dopo la delusione di un anno fa, sono ripartiti più forti che mai nella corsa allo scudetto. Proprio come nella scorsa stagione è il Liverpool a voler rovinare la festa ai Gunners. Una serie di prestazioni invidiabile per i ragazzi di Arne Slot che stanno conducendo la Premier League con 15 punti, ottenuti in cinque partite. Una striscia di risultati con solo vittorie per i Reds.