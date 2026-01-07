Mario Balotelli torna a giocare ufficialmente: svanisce il sogno della Serie A

Mario Balotelli ha formato un contratto di due anni e mezzo con l’Al-Ittifaq FC, squadra di Dubai, negli Emirati Arabi.

Mario Balotelli ha trovato una nuova squadra dopo i mesi di inattività seguenti alla separazione dal Genoa, con cui era finita abbastanza male: il 35enne attaccante ha firmato un contratto di due anni e mezzo con Al-Ittifaq FC, squadra del campionato di seconda divisione degli Emirati Arabi, che gioca a Dubai. Svanisce dunque – probabilmente in maniera definitiva – il sogno dell'ex nazionale azzurro di tornare a giocare in Serie A, a fronte della mancanza di offerte.

La notizia mette fine a tutte le voci sul futuro di Balotelli, che aveva escluso di aver chiuso col calcio giocato dopo l'amara conclusione della parentesi col Genoa, dove non aveva più visto il campo negli ultimi mesi, dopo l'arrivo di Vieira in panchina al posto di Gilardino.

Nella chiacchierata con Clarence Seedorf dello scorso dicembre, Super Mario aveva spiegato che si stava tenendo pronto per la sua prossima avventura calcistica allenandosi con una squadra di Eccellenza vicino a casa sua, il Carpenedolo. Del resto la decisione ormai non era più rimandabile, visto lo scorrere inesorabile del tempo e l'età non più giovanissima: "Si aspettavano tutti che giocassi ancora in Serie A – aveva detto – Ma dal momento che penso di aver aspettato troppo, da gennaio ascolterò le squadre estere e sceglierò le opzioni migliori. Non sarà il mondo del calcio a farmi smettere, smetterò quando vorrò io".

La nuova squadra di Mario Balotelli: l'Al-Ittifaq FC è ultimo nella Serie B degli Emirati Arabi

L'Al-Ittifaq FC non è certo una soluzione top, visto che è addirittura ultimo nel campionato di seconda serie emiratino, ma quello che contava per Balotelli era tornare a essere un calciatore in attività. Sicuramente avrà contribuito a convincerlo anche lo stipendio che gli verrà corrisposto per due anni e mezzo: un giocatore il cui nome è tuttora famosissimo in tutto il mondo non va a giocare in un club non di primo piano di Dubai senza un ingaggio molto alto.