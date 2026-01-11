Calcio
Mario Balotelli ha firmato con l’Al Ittifaq: quanto guadagna e quando esordirà col suo nuovo club

Mario Balotelli è di fatto un nuovo giocatore dell’Al Ittifaq ma ha dovuto assistere alla sua prima partita da neo giocatore solo in tribuna. Tempi stretti per firma, visite e presentazione. SuperMario però dovrebbe essere pronto per il 24 gennaio, quando potrebbe debuttare con suo nuovo club emiratino.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Mario Balotelli ha firmato il suo nuovo contratto che lo ha portato a varcare i confini degli Emirati Arabi Uniti. Giocherà per l'Al Ittifaq che lo ha cercato in questa sessione invernale, chiudendo un accordo lampo che vedrà l'ex azzurro affrontare la sua nuova sfida calcistica dopo la recente e cocente delusione con la maglia del Genoa. Obiettivo, provare a risalire la china – magari anche in ottica azzurra – ma soprattutto ritrovarsi per dimostrare che a 35 anni non è un ex giocatore. Ha sottoscritto un contratto di 2 anni e mezzo, per uno stipendio attorno ai 3 milioni, ma ha dovuto assistere in tribuna alla sua prima da neo giocatore.

Balotelli neli Emirati Arabi Uniti: tutto ufficializzato

La linea era segnata da tempo: già a metà scorsa settimana le voci di un ritorno di SuperMario in campo era qualcosa di certo. Mancava solamente di capire per bene dove e con quale maglia per il suo 13° contratto di carriera e il mistero è stato ben presto svelato: il 9 gennaio è stato confermato il suo accordo con l'Al Ittifaq, club di seconda divisione negli Emirati Arabi Uniti, il 10 gennaio è stato sottoscritto il contratto e il 12 gennaio verrà presentato ufficialmente. Intanto Balotelli si trova già in Medioriente dove è stato accolto dai tifosi come un semidio, visto il suo trascorso da campione e la possibilità di poter fare la differenza in una realtà calcistica tutt'altro che proibitiva.

Balotelli al Al Ittifaq: quanto guadagna e quando scade il nuovo contratto

Voci che attendono conferme definitive parlano di un accordo trovato in un lampo, con un contratto di due anni e mezzo e un ingaggio di tutto rispetto anche se non faraonico: 3 milioni a stagione che potranno arrivare a 4 con facili bonus. Un viatico fondamentale per Balotelli per provare il riscatto professionale. A 35 anni e reduce da diversi trascorsi negativi, ultimo in ordine di tempo l'addio rumoroso al Genoa, lasciano pensare che questa araba sia davvero l'ultima spiaggia per dimostrare di contare ancora qualcosa ad alti livelli – con uno sguardo malinconico alla Nazionale.

Quando esordirà Mario Balotelli con i colori dell'Al Ittifaq

Già negli Emirati, Mario Balotelli ha ricevuto il classico bagno di folla da parte dei suoi nuovi tifosi e si è diretto nel quartier generale dell'Al Ittifaq per svolgere i rituali di inizio rapporto: firma, firma, foto, visite. Poi ci sarà la presentazione ufficiale a stampa e tifoseria mettendosi a disposizione della sua nuova squadra dove però non ha debuttato subito. Gli impegni in calendario vedevano una partita già domenica 11 gennaio quando l'Al Ittifaq è in campo contro lo United FC, perdendo 2-3 davanti al proprio pubblico, dove c'era anche Balotelli accomodato in tribuna: probabilmente esordirà alla prossima occasione,  il 24 gennaio per la gara contro l'Emirates Club di campionato, dove l'Al Ittifaq è il fanalino di coda, ultimo con soli 6 punti dopo 12 partite.

