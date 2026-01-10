Balotelli racconta la scelta di andare a giocare Dubai e l’addio al Genoa: “Senza Vieira sarei ancora lì”

Mario Balotelli è decollato verso gli Emirati Arabi Uniti ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l’Al Ittifaq. Prima della partenza dall'aeroporto di Orio al Serio, l’attaccante bresciano ha parlato con i giornalisti presenti, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare l’Italia: "Bel progetto, lì fa caldo lì e qui invece fa freddo, quindi non vedo l’ora di arrivare là. Sono ancora più forte degli altri (ride, ndr)".

Sulle offerte ricevute in Italia: "Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni".

SuperMario ha parlato anche dell'esperienza al Genoa: "Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì".

Mario Balotelli riparte da Dubai: giocherà con l’Al Ittifaq

Mario Balotelli, 35 anni, riparte dalla sua nuova avventura a Dubai: l’attaccante italiano ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l’Al Ittifaq FC, club degli Emirati Arabi Uniti. Il trasferimento diventerà ufficiale con il deposito del contratto previsto per il 12 gennaio, mentre il giocatore raggiungerà il nuovo club già venerdì 9 gennaio.

L’Al Ittifaq rappresenta la tredicesima squadra della carriera di Balotelli. Il suo ritorno in Serie A nel 2024 con il Genoa, fortemente voluto dall’allora allenatore Alberto Gilardino, si è rivelato complicato: con l’arrivo di Patrick Vieira, il numero 9 ha trovato sempre meno spazio, scendendo in campo solo sei volte, mai da titolare, per un totale di 56 minuti, con l’ultima apparizione il 21 dicembre contro il Napoli. Dopo questa esperienza, Balotelli era tornato tra gli svincolati, pronto a cercare nuova fortuna all’estero.

A Dubai, oltre a Balotelli, in rosa ci sono altri due giocatori italiani: il giovane difensore Gianluca Santini, 21 anni, ex Livorno e Spal, e il centrocampista Jacopo Da Riva, classe 2000, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta. Il club è guidato dal presidente italiano Pietro Laterza, che accoglierà il campione bresciano nella sua nuova squadra.