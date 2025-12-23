Maria Sol Messi, sorella minore di Leo Messi, ferita in un’incidente stradale: ustioni e fratture

La sorella di Leo Messi, Maria Sol, è stata coinvolta in un brutto incidente stradale mentre era alla guida del suo SUV: un malore l’ha fatta andare a sbattere, provocandole ustioni e fratture.

Un brutto incidente stradale ha visto coinvolta Maria Sol Messi, sorella minore di Leo Messi. La donna era alla guida del suo SUV a Miami, città della Florida dove il campione argentino gioca e ha appena vinto il primo storico titolo della Major League, quando è andata a sbattere, procurandosi ustioni e varie fratture. Un contrattempo che l'ha costretta a posticipare le sue nozze, previste per il 3 gennaio. Qualcosa che ovviamente passa in secondo piano di fronte al sollievo per il fatto che la ragazza è fuori pericolo.

Cosa è successo a Maria Sol Messi: incidente alla guida del SUV, ustioni e fratture

Maria Sol – che adesso avrà bisogno di riabilitazione per le ferite riportate – si trova già a Rosario, città natale di tutta la famiglia, assieme a Leo e tutti gli altri per festeggiare le festività natalizie. Era lì che aveva programmato da tempo di sposarsi all'inizio del 2026, tutto messo da parte pensando al bene primario della salute.

Maria Sol Messi è la sorella minore di Leo

La dinamica dell'incidente è stata raccontata dalla madre di Maria Sol, Celia Cuccittini, che ha confermato che la figlia ha avuto un malore ed è andata a sbattere contro un muro mentre era alla guida del suo SUV. La giovane ha riportato un'ustione al polso, fratture a due vertebre e la frattura di un tallone.

Cosa fa nella vita Maria Sol Messi, la sorella minore di Leo

Maria Sol Messi è la sorella minore di Lionel. Nata il 30 novembre 1993, ha dunque 32 anni. È la più piccola della famiglia, con tre fratelli maggiori: oltre al 38enne Leo, ci sono anche Rodrigo e Matias. La giovane è una designer di moda e imprenditrice: ha lavorato come brand manager per ‘The Messi Store' (la linea di abbigliamento del fratello), in collaborazione con Virginia Hilfiger, sorella del designer Tommy Hilfiger. Ha anche lanciato una propria collezione di costumi da bagno. Preferisce mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori, e vive principalmente a Rosario.

Maria Sol Messi col promesso sposo: nozze rimandate per l’incidente

Il prossimo 3 gennaio era in programma il suo matrimonio con Julian "Tuli" Arellano (allenatore dell'Under 19 dell'Inter Miami), che è suo compagno da 12 anni, ma la cerimonia è stata forzatamente posticipata.