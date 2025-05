Marcus Thuram non pensa né al Napoli né al PSG: l’attaccante dell’Inter in bici a Milano a fare compere Simpatico inaspettato episodio per le vie di Milano con Marcus Thuram, colto a fare compere in sella ad una bicicletta elettrica a noleggio. La sua presenza non è passata inosservata: selfie con alcuni passanti, poi via sorridente verso casa. Senza pensare alla Lazio, avversaria dell’Inter domenica sera e al PSG, nella finale di Champions del prossimo 31 maggio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Domenica sera ci sarà la Lazio, altro crocevia fondamentale per giocarsi lo Scudetto contro il Napoli distante solo 1 punto a 2 turni dalla fine del campionato. Il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera c'è il PSG finalista di Champions che contenderà all'Inter il trofeo più importante in assoluto. Eppure questo finale ad altissima tensione, non sembra preoccupare più di tanto Marcus Thuram, con l'attaccante dell'Inter "pizzicato" tra le vie di Milano a fare compere, serenamente con una bici ecologica a noleggio.

Thuram in bicicletta a noleggio a fare compere: il selfie con i passanti

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è stato ripreso nella giornata di mercoledì 14 maggio mentre faceva shopping nel centro di Milano, in una delle vie più esclusive della città, Montenapoleone. Una scena quasi surreale per uno dei campioni dell'Inter finalista di Champions League che si è dato alle compere in mezzo alla gente comune, con un mezzo del tutto particolare scelto dal francese: una bici elettrica, a noleggio. E non è passato inosservato perché un passante lo ha ripreso con il proprio smartphone in un video in cui si vede Thuram serenamente uscire da un negozio, sistemare gli acquisti nel cestino della bicicletta a noleggio per poi restituire la borsa alla boutique. Poi, prima di ripartire in sella verso casa con i suoi acquisti, sorridente si è prestato per alcuni passanti che lo hanno riconosciuto, facendo qualche foto per i selfie di rito.

Thuram in campo in Inter-Lazio, in attesa della finale di Champions contro il PSG

Una scena particolare che manifesta la leggerezza con cui il bomber nerazzurro si sta avvicinando alle sfide che contano e che potrebbero decidere una intera stagione. Sul fronte campionato, domenica sera l'Inter giocherà a San Siro contro la Lazio, in contemporanea al Napoli impegnato a Parma nel penultimo turno e con i partenopei distanti solamente un punto. Proprio per quella gara, Thruam dovrebbe giocare titolare, tornando in campo dopo un periodo di meritato riposo concesso da Simone Inzaghi, per provare la rimonta da impresa sul Napoli. Poi, altra pausa rigenerante, in vista di un altro appuntamento a dir poco imperdibile: la finale di Monaco di Baviera per la Champions League contro il PSG dove ricostituirà la coppia titolare con Lautaro Martinez.