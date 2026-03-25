Marco Verratti e il paradosso sull’Italia ai Mondiali che in Francia definiscono “incredibile”

Dal 2014 nessun giocatore della Nazionale Italiana ha più giocato un Mondiale e per questo motivo Marco Verratti è il calciatore azzurro più giovane ad aver giocato una partita della Coppa del Mondo.

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Un dato che racconta meglio di tanti discorsi la crisi della Nazionale Italiana: Marco Verratti, che oggi ha 33 anni, è il più giovane italiano ad aver giocato una partita ai Mondiali. L’ultima presenza azzurra nella competizione risale al 2014 in Brasile, quando il centrocampista, allora 21enne, scese in campo nelle partite contro Inghilterra e Uruguay.

Dal 2014 l’Italia non è più riuscita a qualificarsi, saltando le edizioni di Russia 2018 e Qatar 2022, e questa situazione in Francia è stata definita "quasi incredibile" dall'importante giornale sportivo RMC. Da quel momento la selezione azzurra non ha più partecipato ad una edizione di Coppa del Mondo e ha preso parte solo a tre edizioni degli Europei.

Verratti a contrasto con Henderson durante Italia–Inghilterra.

Ora tutto passa dagli spareggi imminenti, decisivi per evitare una terza esclusione consecutiva che segnerebbe un punto ancora più basso nella storia recente degli Azzurri e di tutto il movimento calcistico italiano.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso è consapevole della posta in palio: il campione del mondo 2006 ha chiesto lucidità e spirito competitivo alla squadra, sottolineando l’importanza di ritrovare l’identità e la mentalità che hanno reso l’Italia protagonista per decenni.

I primi segnali sono incoraggianti: cinque vittorie nelle ultime sei partite e una produzione offensiva finalmente efficace ma la brutta sconfitta casalinga contro la Norvegia ha fatto ripiombare l'ambiente nella paura e i precedenti degli ultimi play-off non aiutano a presentarsi nel modo giusto ai match che valgono il pass per gli USA.

Verratti è ancora il più giovane ad aver giocato i Mondiali: il paradosso che racconta la crisi dell’Italia

Nonostante il trionfo europeo del 2021, il calcio italiano vive un periodo di difficoltà, testimoniato anche dai recenti risultati dei club nelle competizioni europee.

Ecco perché tornare al Mondiale rappresenta molto più di una semplice qualificazione: è una questione di prestigio e credibilità internazionale.

Una formazione dell’Italia scesa in campo ai Mondiali del 2014.

In questo contesto, si è persino ipotizzato un ritorno in azzurro di Marco Verratti, assente dal 2023.

Più che per il contributo tecnico, la sua esperienza sarebbe servita a ricordare al gruppo cosa significa giocare una Coppa del Mondo: un’esperienza che, per un’intera generazione, resta ancora sconosciuta.