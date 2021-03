Il 19 maggio 2018 è una data che Claudio Marchisio non dimenticherà mai. Fu il giorno dell'ultima partita in Serie A con la maglia della Juventus: i bianconeri vinsero 2-1 e conquistarono l'ennesimo scudetto a margine di una stagione caratterizzata dal duello a distanza con il Napoli di Maurizio Sarri. Se la sconfitta all'Allianz Stadium (gol di Koulibaly) rischiò d'infliggere un brutto colpo ai bianconeri, la vittoria a San Siro contro l'Inter (2-3) e il crollo dei partenopei a Firenze spianarono la strada al successo della ‘vecchia signora'.

Il ‘principino' (è il soprannome che lo ha accompagnato durante tutta l'esperienza alla Juve, dalle giovanili fino alla prima squadra) lasciò a Torino un pezzo di cuore e di vita (389 presenze, 37 reti). Fece i bagagli e volò in Russia per disputare scampoli di carriera allo Zenit San Pietroburgo ma quell'avventura durò poco a causa di problemi fisici che lo tormentavano da tempo.

Dal 2016, a causa della rottura del legamento crociato, non è stato più lo stesso. A frenarlo sono stati i continui acciacchi sia di natura muscolare sia articolare (infortunio al ginocchio nel 2017-2018) culminati con un intervento per guarire dalla condropatia rotulea. A 33 anni Marchisio disse basta, quel fisico che lo aveva sostenuto in tante battaglie combattute nel cuore della mediana non era più forte abbastanza da reggere alle sollecitazioni.