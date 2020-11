Come sta Diego Armando Maradona? Quali sono le sue condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale. A spiegare qual è la situazione dell'ex Pibe de Oro è il medico personale, Leopoldo Luque. Dopo aver chiarito che il trasferimento nella clinica di La Plata era stato effettuato solo a scopo precauzionale e che l'ex Pibe de Oro non era in pericolo di vita, il dottore ha rivelato altri dettagli della situazione. Particolari che da un lato smorzano la preoccupazione per l'ex campione argentino, dall'altro confermano come la pressione psicologica e l'aspetto emotivo di queste settimane abbiano provato molto l'ex calciatore.

Diego è arrivato in clinica con le sue gambe – ha ammesso Luque -. Ed è in condizioni tali che, se volesse, potrebbe tornare a casa in maniera del tutto autonoma in qualsiasi momento.

Qual è la causa del malessere? Maradona soffre di una forma acuta di depressione, è questo il male oscuro che lo avrebbe provato, inficiandone umore, alimentazione, ritmo biologico rischiando di farlo restare preda dell'alcol. Smentite le ipotesi che erano circolate contestualmente alla notizia del ricovero: non è un caso di contagio da coronavirus, nemmeno un malore riconducibile a un ictus. Il ‘Diez', però, è debilitato (anche a causa dell'anemia) e questa forma di spossatezza gli impedisce di muovere regolarmente braccia e gambe ma non è grave né in pericolo di vita. E il medico personale dell'ex azzurro lo ribadisce ancora una volta.