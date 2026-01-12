Manita della Juve alla Cremonese, Spalletti sale al 3° posto e sgomita per un posto nella lotta Scudetto

Pokerissimo della Juventus alla Cremonese nel Monday Night della 20a giornata di Serie A: dilaga la Vecchia Signora e sale al 3° posto in classifica in attesa dei recuperi di Inter, Napoli e Milan.

La Juventus piazza un fragoroso 5-0 alla Cremonese e sale al 3° posto in classifica, in attesa dei recuperi di Inter, Napoli e Milan che si giocheranno in questa settimana si porta a -4 dalla vetta. Luciano Spalletti si gode la crescita della sua creatura e applaude i suoi ragazzi, che entusiasmano lo Stadium e strappano applausi ai tifosi bianconeri.

Secondo quanto riportato da Opta, la Vecchia Signora ha segnato almeno cinque reti in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 4 febbraio 2018 contro il Sassuolo, anche in quel caso all'Allianz Stadium (7-0).

Pokerissimo della Juve alla Cremonese: dilaga la Vecchia Signora

La Juventus parte subito con il controllo del possesso e, dopo aver colpito un palo con David, al 12’ sblocca il risultato: Miretti calcia dalla distanza e la deviazione di Bremer inganna Audero. I bianconeri non si fermano e tre minuti più tardi raddoppiano con una splendida ripartenza orchestrata da Thuram e finalizzata da David con un preciso sinistro.

La Cremonese prova a reagire, ma fatica a reggere il ritmo. Dopo un rigore prima assegnato e poi tolto agli ospiti dal VAR, la partita prende definitivamente la strada di Torino: al 32’ un tocco di mano di Baschirotto porta al penalty per la Juve. Yildiz colpisce il palo, ma è il più rapido a ribadire in rete per il 3-0.

Nella ripresa lo spartito non cambia e al 48’ arriva il poker: Miretti illumina con un esterno perfetto per McKennie, che dopo un rimpallo favorevole insacca da due passi con la complicità di Terracciano e Bianchetti.

La Juventus continua a spingere, sfiorando più volte il gol, mentre gli ospiti cercano di limitare i danni con le sostituzioni. Al 64’ arriva anche il quinto sigillo: Kalulu crossa dalla destra e McKennie, ancora protagonista, svetta di testa battendo Audero. Una vittoria netta e senza appello allo Stadium, con la Juventus padrona del campo dall’inizio alla fine.

Juventus-Cremonese, il tabellino

RETI: 12′ Bremer, 15′ David, 35′ Yildiz , 48′ Terracciano (aut), 64′ McKennie.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (70′ Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (61′ Cabal); Thuram, Locatelli (70′ Adzic); McKennie, Miretti (80′ Openda), Yildiz (61′ Zhegrova): David. Allenatore: Spalletti.

CREMONSE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo (69′ Vandeputte), Grassi (81′ Follino), Johnsen (45′ Floriani), Pezzella; Bonazzoli (57′ Sanabria), Vardy (57′ Vazquez). Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.