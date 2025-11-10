Mancini torna ad allenare un club dopo 7 anni, ripartirà dal Qatar: ha firmato un particolare accordo

Era il 13 maggio 2018 quando Roberto Mancini decise di rescindere il suo contratto di comune accordo con lo Zenit San Pietroburgo per mettere fine al suo rapporto con il club russo. Da quel momento sono trascorsi 7 anni prima che l'ex CT dell'Italia tornasse di nuovo su una panchina di un club. In questo caso si tratta dell'Al Sadd, società del Qatar. Come riferisce l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, Mancini ha informato l'Al Sadd della sua decisione di accettare la loro proposta.

Il contratto però includerà una clausola di rescissione fissata per l'estate 2026 come condizione chiave negoziata oggi. Mancini firmerà non appena i documenti saranno approvati. Di recente Mancini era stato anche accostato all'Atalanta come sostituto di Juric. L'ex ct azzurro era stata infatti avvistato anche a Marsiglia in occasione dell'ultimo turno di Champions in cui la Dea era riuscita a fare l'impresa vincendo in casa della squadra di De Zerbi prima del tracollo casalingo in campionato contro il Sassuolo che è costato la panchina allo stesso Juric.

L’ex ct, Roberto Mancini, quando era alla guida dell’Italia.

Mancini era in lizza per sedersi sulla panchina della squadra bergamasca. Con lui, tra i candidati, anche Thiago Motta e Raffaele Palladino. La società di Percassi ha poi deciso di virare con decisione sull'ex allenatore della Fiorentina tagliando fuori gli altri due. Ecco perché oggi Mancini ha poi dato il via libera all'operazione Al Sadd per tornare in sella dopo l'ultima esperienza da Ct dell'Arabia Saudita di certo non positiva. La clausola inserita da Mancini nel suo contratto gli consente di fatto di lasciarsi una nuova possibilità in Europa.

Il suo intento è chiaro: rendersi libero per l'estate quando le squadre sceglieranno uomini e calciatori per la prossima stagione. Mancini era stato accostato anche alla panchina della Juventus dopo l'esonero di Tudor e prima che poi la società bianconera ingaggiasse Luciano Spalletti. Nella stagione scorsa Mancini era stato anche consulente esterno della Sampdoria per guidarla alla salvezza in Serie B. Oggi il suo futuro è il Qatar ancora una volta in un campionato diverso dalla Serie A che prima o poi Mancini vorrà ritrovare ancora.