Mancini colpisce Ramon a palla lontana: “Mi ha preso per il collo, a 20 anni se facevo così prendevo gli schiaffi”

Nel recupero Mancini e Jacobo Ramon vengono a contatto in modo acceso, con una spallata e un principio di parapiglia. L’arbitro interviene con un’ammonizione e nel post gara il difensore giallorosso racconta l’accaduto: “A 20 anni se facevo così con i più grandi prendevo gli schiaffi”.

Momenti di tensione nei minuti di recupero di Roma-Como tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramon. Il difensore della Roma, con la maglia numero 23, ha colpito l’avversario con una spallata che ha fatto finire a terra il centrale spagnolo, il quale ha poi provato ad accennare una reazione. L’arbitro Feliciani, intervenuto per sedare il principio di rissa, ha estratto il cartellino giallo nei confronti del giocatore del Como.

"Un normale scontro di campo: lui mi ha preso per il collo, io a 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel – ha raccontato Mancini a DAZN dopo la gara – Ho detto a Ramon di stare calmo e di non arrabbiarsi. Tutto passato comunque, ci siamo chiariti anche con Fabregas".

Mancini colpisce Ramon a palla lontana in Roma-Como: cosa è successo

Nel finale concitato, con il Como proiettato in avanti alla ricerca del pari, il clima in campo si è fatto incandescente. Protagonisti del contatto sono stati Mancini e Ramon: il difensore spagnolo ha protestato con forza chiedendo l’espulsione dell’avversario per un colpo ricevuto lontano dall’azione.

L’arbitro Ermanno Feliciani ha provato a calmare gli animi spiegando che l’episodio era sotto revisione, ma dalle immagini è emersa chiaramente la spallata del centrale giallorosso. Nonostante ciò, il direttore di gara ha scelto di non intervenire disciplinarmente.A gara conclusa, Cesc Fabregas e Mancini si sono fermati a discutere dell’accaduto per chiarire la situazione. Il difensore della Roma ha poi raccontato a Sky la propria versione: “Dopo il contatto, Ramon mi ha preso per il collo. Quando avevo 20 anni io rispettavo di più i più grandi, altrimenti volavano schiaffi. Gli ho detto di stare tranquillo, poi con il mister abbiamo chiarito”.

Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto su DAZN, Mancini – già ammonito in precedenza – avrebbe meritato il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione: “Il gesto antisportivo è evidente, con il pallone lontano. Ma l’arbitro non stava guardando e il quarto uomo era girato verso la panchina: sarebbe stato un rosso per somma di ammonizioni”.