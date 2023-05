Manchester City ricoperto d’oro se centra il triplete: la cifra del montepremi è mostruosa La squadra di Pep Guardiola può centrare un filotto di successi e di titoli nel giro di poche settimane. Riuscire a fare bottino pieno vale 300 milioni sterline per i Citizens.

L’esultanza di De Bruyne per la rete segnata in Champions contro il Real Madrid.

Una cascata di denaro sul Manchester City. Trecento milioni di sterline, che in euro sfiorano i 350 milioni di premi. È la cifra che il club inglese può incassare se riesce a centrare il triplete. Vittoria del titolo in Premier League, in Champions e in FA Cup: il traguardo è possibile, quasi doveroso alla luce degli investimenti fatti, del potenziale a disposizione di Pep Guardiola (basta dare un'occhiata alla panchina e alle sostituzioni che avrebbe potuto fare contro il Real Madrid) e del tabù da infrangere in Europa.

Il pareggio per 1-1 al Santiago Bernabeu lascia tutto com'è: con il vecchio regolamento del gol in trasferta avrebbe messo nelle mani dei Citizens un piccolo vantaggio per il passaggio del turno, le nuove norme fanno sì che l'unica leva a disposizione sia il fattore campo (la qualificazione si deciderà all'Etihad Stadium).

La sfida di Guardiola, riuscire finalmente a vincere la Champions col Manchester city.

Quanto vale nel dettaglio primeggiare in patria quanto in Europa? Conti alla mano, la calcolatrice aiuta a dimensionare la portata degli introiti che sono lì: basta allungare le mani, vincere e prenderli. Il quinto titolo in Inghilterra nel giro di 6 anni è alla portata: il successo nel duello con l'Arsenal ha spianato la strada, +1 sui Gunners e una gara da recuperare sono un'occasione da sfruttare per spiccare il volo verso lo ‘scudetto'. Servono 9 punti da raccogliere nelle prossime 4 partite per stappare le bollicine. Il ricavato? Sono 164 milioni di sterline (poco meno di 190 milioni in euro), simile alla cifra ottenuta la scorsa stagione.

Il tabù da abbattere è la Champions, che equivale alla consacrazione nella maggiore competizione continentale per club. L'anello mancante per rendere straordinario il lavoro già eccezionale fatto dal tecnico catalano e, più ancora, per dare un senso alle mole di soldi versati sul mercato. Quanto può portare in dote alzare la Coppa? Qualcosa come 117,2 milioni di sterline (134 milioni e rotti in euro).

All'appello manca ancora una voce, fa riferimento alla data cerchiata in rosso il 3 giugno: una settimana prima della finalissima di Champions – a cui il Manchester potrebbe arrivare con addirittura già 2 titoli in bacheca – c'è il match contro il Manchester United nella finale di FA Cup a Wembley. In caso di vittoria il Manchester City aggiungerebbe al tesoretto 3,9 milioni di sterline, una "mancia" di 4,5 milioni in euro che farebbe salire il montepremi complessivo a circa 300 milioni di sterline.