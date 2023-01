Manchester City-Chelsea dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Manchester City-Chelsea è un match del terzo turno di FA Cup 2022-2023. Il match si disputerà domenica 8 gennaio alle ore 17:30, diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Il calcio inglese offre sempre situazioni molto particolari. In questo weekend la Premier League si ferma per lasciare spazio alla FA Cup. E in Coppa d'Inghilterra tornano a sfidarsi a distanza di tre giorni Manchester City e Chelsea, che si affrontano nel terzo turno. Una delle big uscirà subito dalla manifestazione. I Blues hanno disputato e perso le ultime tre finali. Guardiola ha vinto il trofeo solo una volta, quattro anni fa.

Il Manchester City è secondo in Premier League, ha un ritardo di cinque punti dall'Arsenal. Non sono pochi. Haaland segna a raffica. Ma il City non è brillantissimo e in casa ha perso punti pesanti. Ma c'è un intero girone di ritorno per recuperare. In FA Cup invece non si può sbagliare. Il Chelsea invece è messo male. Solo decimo in campionato. Il cambio di allenatore nn ha dato frutti e oltre al titolo anche il posto in Champions rischia di sfumare presto e definitivamente. Per questo la partita di FA Cup contro la quadra di Guardiola rischia di essere determinante per tutto il resto della stagione.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea. Qualche cambio rispetto al match di giovedì, ma non troppi. Perché la posta è importante. Haaland sarà della partita, dall'inizio anche il giovane Rico Lewis. Grealish titolare. Diversi infortunati tra i Blues che in difesa schierano Koulibaly e Thiago Silva.

Dove vedere Manchester City-Chelsea in diretta TV e streaming

DAZN detiene i diritti TV in esclusiva della FA Cup, la competizione calcistica più antica del mondo. L'incontro si potrà seguire dalle ore 17:30 e potranno farlo gli abbonati sia in TV, ma servirà una Smart TV o un dispositivo come Google Chroomecast o Amazon FireStick Tv. Ma City-Chelsea si potrà seguire anche in streaming, sempre con DAZN ma con altri dispositivi: pc, tablet, smartphone, Smart Tv.

Haaland farà il suo esordio in FA Cup e cercherà di segnare anche in questa manifestazione. Al suo fianco Grealish e Mahrez. In difesa Lewis, Ake sull'altra fascia. Uomini contati per Potter che non dovrebbe schierare il nuovo acquisto Badiashile.

