video suggerito

Malore per l’arbitro durante una partita in Spagna: i calciatori gli salvano la vita con il loro intervento I calciatori salvano la vita a un arbitro durante una partita di calcio giovanile in Spagna. Il 29enne direttore di gara ha avuto un arresto cardiaco e l’intervento degli atleti sul rettangolo verde è stato provvidenziale prima dell’intervento dei sanitari. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'eroico intervento dei calciatori in campo ha evitato un tragedia in Spagna. Durante una partita di calcio giovanile tra Águilas de Moratalaz e Alzola Halcones tenutasi domenica scorsa al centro sportivo di Moratalaz (Madrid), un arbitro ha avuto un malore nel bel mezzo della sfida. Un arresto cardiaco per la precisione. Secondo quanto riferisce MARCA, alcuni giocatori impegnati nella partita hanno eseguito manovre di rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dei paramedici della Samur-Protezione civile.

Una volta arrivati, i sanitari hanno utilizzato un defibrillatore semiautomatico esterno e sono riusciti a ripristinare il polso del ragazzo. Dopo aver ripreso conoscenza, l'arbitro è stato trasferito poi all'ospedale Gregorio Marañón, dove è stabile e fuori pericolo. Sul proprio account ufficiale X ‘Emergencias Madrid' ha sottolineato il gesto determinante dei calciatori che con la loro iniziativa hanno salvato la vita al direttore di gara. "Congratulazioni a tutti!" si legge, dopo aver spiegato quanto sia stata fondamentale quella manovra.

Alcuni utenti, rispondendo al post di Emergencias Madrid hanno sottolineato come nel centro sportivo comunale non c'era nessun defibrillatore poiché era stato rimosso e chiuso a chiave. Se non ci fossero stati i giocatori e i genitori presenti, probabilmente staremmo parlando di una tragedia, tutta dovuta alla negligenza nella gestione del centro sportivo. Ma fortunatamente è andato tutto per il meglio con i calciatori che hanno cooperato in campo proprio nel momento di maggiore bisogno facendosi forza l'uno con l'altro.

Cos'è successo dopo il malore dell'arbitro

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:00, quando l'arbitro è crollato a terra. La risposta dei calciatori delle due squadre è stata immediata. Uno dei giocatori, di soli 19 anni, ha iniziato la rianimazione cardiopolmonare, mentre altri si sono uniti in uno sforzo congiunto per mantenere in vita l'arbitro fino all'arrivo dell'ambulanza che ha definitivamente salvato la vita al direttore di gara 29enne che adesso è fuori pericolo. Un gesto davvero provvidenziale che sottolinea quanto sia fondamentale per tutti imparare le manovre di primo soccorso.