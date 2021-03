Malang Sarr ha rischiato di farsi male seriamente. L'ex difensore del Nizza, che il Chelsea ha ceduto in prestito al Porto, è rimasto coinvolto in incidente stradale mentre era al volante della propria auto. La Mercedes del valore di circa 300 mila euro ha riportato danni importanti dopo l'impatto contro un palo che si trovava ai lati della carreggiata. Il calciatore è uscito per fortuna illeso dall'abitacolo: a evitargli ferite o guai peggiori sono stati i dispositivi di sicurezza della vettura. Gli airbag sono scattati, attutendo l'urto e le conseguenze del violento scontro.

Il calciatore (22 anni) aveva da poco lasciato il centro di allenamento del club lusitano quando – secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dal giornale Record – ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. È avvenuto tutto nei pressi del quartier generale dei portoghesi: Sarr aveva percorso un centinaio di metri poi la vettura ha sbandato finendo fuori strada. Il sinistro è avvenuto mercoledì pomeriggio ma la notizia è trapelata solo in seguito.

In auto Sarr era da solo e non assieme al compagno di squadra, Moussa Marega, come indicato nelle prima versione dell'accaduto. Nei video e nelle foto che sono state postate sui social network si vede anche come il giocatore sia uscito malconcio e un po' spaventato ma senza alcun danno fisico. La sua Mercedes, invece, è rimasta bloccata e ferma sulla carreggiata ed è stata rimossa con un carro attrezzi del soccorso stradale..

L'ex difensore del Nizza, uno dei prospetti più interessanti del calcio continentale, ha destato un'ottima impressione nella stagione con il Porto. Nel pacchetto arretrato gioca in posizione centrale, è mancino di piede e sullo scacchiere tattico può essere schierato anche come terzino sinistro. Ironia della sorte, nei quarti di Champions (che la squadra di Sérgio Conceição ha raggiunto eliminando la Juventus nel doppio confronto agli ottavi) incontrerà proprio il Chelsea (potrà farlo anche se in prestito, il regolamento non lo vieta). Per lui si tratta di una ulteriore buona occasione per convincere il club londinese a portarlo in Premier nella prossima stagione.