video suggerito

Maignan vicino all’addio al Milan, andrà al Chelsea per 18 milioni: i dettagli della trattativa Termina qui la storia tra Maignan e il Milan: il portiere sarà un nuovo giocatore del Chelsea, accelerata per la trattativa visti i termini per il Mondiale per Club. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Mike Maignan al Milan è già terminata: il portiere saluterà i rossoneri in questa prima sessione di calciomercato per trasferirsi al Chelsea per circa 18 milioni di euro, pronto per giocare il Mondiale per Club e anche la Champions League nella prossima stagione. Il francese era stato uno dei giocatori simbolo dello Scudetto vinto nel 2022 con Stefano Pioli, ma ormai i rapporti con la società sono arrivati ai minimi termini e l'addio era l'unica alternativa possibile.

Secondo la Gazzetta dello Sport l'affare si chiuderà nei primi giorni della prossima settimana, così Maignan potrà partire assieme ai suoi nuovi compagni di squadra per gli Stati Uniti. Neanche l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri gli ha fatto cambiare idea sul rinnovo di contratto e adesso i rossoneri dovranno trovarsi un nuovo portiere per la prossima stagione, con Svilar indiziato principale per ricoprire il ruolo.

Maignan al Chelsea, i dettagli

L'addio è ormai questione di ore, dato che tutto è ormai fatto. Per poter portarlo al Mondiale per Club il Chelsea dovrà ufficializzarlo entro le ore 20 di martedì, ora italiana, e per questo domani potrebbe esserci già il grande annuncio. Al Milan andranno circa 18 milioni di euro per il francese, frutto di una lunga trattativa con i Blues che in realtà non volevano andare oltre i 15. Alla fine l'accordo è stato trovato, senza l'inserimento di nessuna contropartita tecnica, ed entro domani verranno limati tutti gli ultimi dettagli.

Finisce così la storia tra il francese e il Diavolo, tormentata soprattutto negli ultimi mesi: il portiere avrebbe dovuto firmare il ritorno fino al 2029 ma la società ha fatto marcia indietro, travolta dai dubbi sulla sua condizione fisica. Neanche l'arrivo di Allegri ha sbloccato la situazione, tanto che il Milan ha già trovato in Svilar il sostituto perfetto su cui puntare nella prossima stagione.