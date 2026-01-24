Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contratto

Il Milan ha definito l’intesa per prolungare il contratto di Mike Maignan, che sarebbe scaduto nel giugno 2026. Ecco tutti i dettagli sull’accordo e sull’ingaggio del portiere francese.

Non ci sono più incertezze: Mike Maignan continuerà a difendere la porta del Milan. Dopo mesi complessi, in cui l’addio era sembrato possibile, l’estremo difensore ha riconquistato centralità grazie a una lunga serie di prestazioni di altissimo livello, spingendo il club ad accelerare sul rinnovo.

La dirigenza del Milan ha lavorato a lungo per trovare la quadra e l’accordo è ormai definito: le firme sono attese a breve. Un prolungamento sostenuto con forza anche da Massimiliano Allegri, che considera Maignan un punto fermo del progetto tecnico.

Maignan: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contratto

L’attuale accordo di Maignan era valido fino al 30 giugno 2026, una situazione che avrebbe consentito al giocatore di accordarsi liberamente con un altro club. Il Milan, però, è riuscito a blindarlo: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nuovo contratto legherà il portiere ai rossoneri fino al 30 giugno 2031.

Con il rinnovo arriverà anche un adeguamento economico significativo. Maignan dovrebbe percepire uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus fino a 2 milioni. Numeri che lo portano al vertice salariale della rosa, al pari di Rafa Leao.

La cessione mancata e la stagione da protagonista di Maignan

Qualche mese fa lo scenario era molto diverso: Maignan era vicino alla partenza, con il Chelsea fortemente interessato al suo cartellino. L’operazione, però, non si è concretizzata per la distanza tra le richieste economiche del Milan e l’offerta dei Blues, oltre all’intervento deciso di Allegri, che ha bloccato la cessione.

In questa annata Maignan è tornato decisivo, risultando spesso determinante e confermandosi su livelli simili a quelli della stagione dello Scudetto. La sua leadership, dentro e fuori dal campo, ha convinto definitivamente il Milan a investire su di lui a lungo termine.