Maignan fenomenale, compie una parata straordinaria al 93′ e porta il Milan ai quarti di Champions Il Milan ha eliminato il Tottenham e si è qualificato ai quarti di finale di Champions League. I rossoneri hanno pareggiato 0-0 in Inghilterra. Determinante è stata anche la parata di Maignan in pieno recupero. Il francese è mancato tanto a Pioli, ma ora è tornato ed è in grande spolvero.

A cura di Alessio Morra

Il Milan dopo undici anni è ai quarti di Champions League, il giardino di casa dei rossoneri. Giocando due partite perfette i campioni d'Italia hanno estromesso dalla manifestazione il Tottenham di Antonio Conte, che pur non brillando ha venduto cara la pelle e lo ha fatto fino all'ultimo secondo, quando Maignan ha compiuto un intervento prodigioso che ha permesso alla squadra di Pioli di evitare ogni tipo di rischio. Il portiere francese ha messo la sua firma su questo grandissimo traguardo.

Quanto è mancato Maignan al Milan. Lo hanno ripetuto tutti nell'ambiente rossonero. Dopo oltre cinque mesi di assenza il francese è tornato tra i pali, ha tenuto la porta blindata con l'Atalanta, non con la Fiorentina contro cui è stato tra i migliori. La prova del nove era con il Tottenham. Partita internazionale, di Champions League, anche l'ultimo passaggio prima della titolarità assoluta con la nazionale della Francia.

Maignan ha dato sicurezza al reparto. La difesa è stata perfetta. Thiaw, Tomori e Kalulu hanno disputato una partita da 7 pieno in pagelle, contro attaccanti di livello altissimo come Kane e Son, e con Kulusevski. Il Milan ha fatto la sua partita, accorta, non ha rischiato nulla e ha cercato il gol della sicurezza assoluta. L'espulsione di Romero ha agevolato il finale della squadra di Pioli che però al 93′ ha rischiato grosso e ha ringraziato il suo portiere.

Con l'uomo in meno per il Tottenham il gol è diventato una chimera. Solo un calcio piazzato poteva aiutare i londinesi. E l'occasione è arrivata nel terzo dei sei minuti di recupero. Son va sul pallone, chiama uno schema. La difesa del Milan è piazzata bene, ma Harry Kane è uno dei bomber più forti di questa generazione.

Il numero 10 del Tottenham fa il movimento giusto, sorprende il suo marcatore e colpisce di testa, lo fa in modo splendido, quasi perfetto. Maignan vede il pallone, vola e lo respinge con una parata eccezionale. Una parata eccezionale. Si può dire banalmente che è stata la mano di Maignan a salvare il Milan, che nell'azione successiva ha sfiorato il gol con Origi.

Il francese si è presentato ai microfoni di Sky. "Sono molto contento perché sono tornato a giocare e per la splendida parata su Kane. Ma anche per tutti i tifosi e per il club. Ed erano tanti anni che non eravamo ai quarti. La partita l'abbiamo preparata bene. Ho capito subito che per il Milan era importante la Champions. Quando sono arrivato ho visto tutte le coppe nel museo. Il futuro? Pensiamo al sorteggio. Poi vediamo. Intanto rimaniamo concentrati per la Salernitana. Ho sofferto tanto, volevo tornare a giocare. Avevo il problema al polpaccio. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la forza".