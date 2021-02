Si dice sempre, ormai da anni, che nel mondo del calcio non ci sono più bandiere. Purtroppo è lungo l'elenco di calciatori o allenatori che hanno giurato fedeltà eterna a questa o quella squadra e poi sono finiti a indossare la maglia della squadra rivale. Mauricio Pochettino da anni è uno degli allenatori più bravi in assoluto, con il Tottenham non è riuscito a vincere nemmeno un trofeo e per questo è stato spessissimo criticato. L'argentino più volte aveva detto, all'epoca degli Spurs, che avrebbe potuto allenare un giorno qualunque squadra, eccetto due: l'Arsenal e il Barcellona.

La prima perché rivale accesa del Tottenham, la seconda perché Pochettino è stato calciatore dell'Espanyol. Nonostante ciò spesso è stato avvicinato al club blaugrana, ma alla fine non se n'è fatto niente, perché la disponibilità non c'era. E al Barcellona il suo Paris Saint Germain ha rifilato quattro gol nella gara d'andata degli ottavi di Champions League.

Mbappé e Kean grandi protagonisti quanto Pochettino

Quella del Camp Nou è stata una notte magica per Kylian Mbappé, autore di una tripletta memorabile fatta al Barcellona e davanti a Messi in quello che è sembrato un autentico passaggio di consegne. Una notte fantastica pure per l'Italia che ha festeggiato con gli assist di Florenzi e Verratti, magnifico, e il gol di Moise Kean. I gol, il punteggio roboante e le grandi giocate hanno quasi messo in disparte la partita che ha vinto Pochettino che ha tatticamente fatto scacco matto a Koeman, allargando le ali e mettendo in crisi la difesa scadente del Barcellona che è andata in confusione e nel finale ci ha capito poco.

Il calcio spettacolo del Psg

E l'azione magnifica che ha portato al gol dell'1-1 è tutta figlia del calcio del tecnico argentino: lancio millimetrico di Marquinhos per Kurzawa che serve con disinvoltura Verratti che in modo magico trova Mbappé, che con una giocata altrettanto meravigliosa insacca. Si può dirlo, vero calcio champagne.