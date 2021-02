Da mesi si discute su chi sarà il centravanti dell'Italia all'Europeo. Mancini sembrava dover scegliere tra gli affidabili Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha esperienza da vendere ed è un bomber di razza, anche se in nazionale non sembra ha mostrato tutto il suo valore. Mentre il Gallo ha meno esperienza a livello internazionale, ma è ideale per il gioco di Mancini. Ma a pochi mesi da Euro 2020 è spuntato un terzo candidato alla maglia numero 9, perché a suon di gol Moise Kean ha conquistato il Psg, si sta prendendo un posto per gli Europei e ora può iniziare a sognare pure la maglia da titolare.

Il gol di Kean al Camp Nou

La ciliegina sulla torta di un'annata che è già eccezionale Kean l'ha messa al Camp Nou in una notte indimenticabile per il Paris Saint Germain che si è imposto 4-1 in casa del Barcellona e in cui ha brillato la stella di Mbappé, ma sono stati altrettanto importanti i calciatori italiani: assist di Verratti e Florenzi e gol di Kean, che di testa ha fissato il punteggio sul momentaneo 3-1. Un gol in casa del Barcellona non capita spesso, uno pesante in Champions è ancora più raro, nonostante il declino dei catalani di queste ultime stagioni.

16 gol in stagione per l'ex Juve Moise Kean

Kean sta vivendo la sua miglior stagione, Tuchel lo aveva fatto giocare spesso, con Pochettino ha perso leggermente la centralità, ma l'infortunio di Neymar lo ha riproposto centravanti del Paris e con il gol firmato al Barcellona è salito già a 16 gol stagionali: 10 in Ligue 1, 3 in Champions League e 3 nelle coppe francesi. Mancini che lo ha convocato anche quando di spazio ne aveva poco ai tempi della Juve prende nota e gongola. Kean dopo il match ha mandato un messaggio al c.t. e ha voluto parlare anche della ‘sua' Juve: "È un’ottima cosa, spero che il mister abbia visto la partita. La Juventus? Sì, a Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite".