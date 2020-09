La Sampdoria è stata ‘stregata' dal Benevento, autore di una partita perfetto. Subito in vantaggio dopo 10 minuti con Quagliarella, i blucerchiati hanno allungato ancora con Colley sul 2-0. Poi, solo Benevento: doppio Caldirola e nel finale jolly di Letizia. Un ‘delitto perfetto' che fa esultare Pippo Inzaghi che torna a casa con tre punti pesantissimi e meritati.

Le ‘Streghe' a Marassi hanno vissuto un primo tempo quasi da dimenticare con la Sampdoria che ha dettato la propria legge, calando unicamente poco prima del fischio dell'intervallo di partita. Padroni di casa che hanno schiacciato l'acceleratore subito, con Quagliarella e Colley per un 2-0 punitivo e che ha impreziosito le scelte di Ranieri. Un 4-4-2 di spinta, che ha visto dal primo minuto il neo acquisto Antonio Candreva, dall'Inter, subito inserito nel cuore delle manovre blucerchiate. Ed è questa ad essere stata la chiave di inizio match, con la Samp veloce e alta sulle fasce mentre il Benevento di Pippo Inzaghi si stava ancora assestando in campo.

I campani hanno avuto la forza, soprattutto mentale, di non crollare sull'uno-due blucerchiato: hanno mantenuto il proprio assetto, un buon possesso di palla, ad impensierire la Samp (ottimo Audero su Moncini) e alla fine sono riusciti anche a rientrare in partita grazie alla rete segnata al 33′ dal centrale difensivo Caldirola. Per Inzaghi un 4-3-3 ben messo in campo e che ha a tratti mostrato un Benevento in grado di reggere l'urto avversario. Qualità non manca, con Ionita, Dabo e Caprari (ex di turn) già avvezzi al palcoscenico della Serie A.

Così non è un caso se nella ripresa la pressione sale e il Benevento che nulla ha da perdere trova ancora la via del gol, sempre con Caldirola, in giornata di grazia, autore della doppietta che fa esplodere la gioia sulla panchina di Superpippo. Con una Sampdoria che deve ripartire da capo e che dimostra di non avere la tenuta psicologica per gestire il risultato a proprio favore. Per un Inzaghi che ride, c'è un Ranieri furioso,

I minuti finali diventano incandescenti. La Samp prova ad evitare la mezza scivolata casalinga, il Benevento non vuole sciupare una rimonta perfetta. Ma sono ancora le ‘Streghe' a compiere la magia perfetta: Letizia trova il jolly ad una manciata di minuti dal fischio finale e fulmina la difesa della Samp superando per la terza volta Audero.