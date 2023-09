Macedonia-Italia oggi alle qualificazioni Europei, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Si gioca stasera Macedonia del Nord-Italia, partita valida per le Qualificazioni a Euro 2024. Il match prenderà il via alle ore 20:45 e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e in streaming dalla Rai. Attesa per la prima di Spalletti da CT della Nazionale: ecco le formazioni.

A cura di Alessio Morra

L'Italia, per la prima volta guidata da Luciano Spalletti, oggi scenderà in campo a Skopje contro la Macedonia del Nord in un match fondamentale per le Qualificazioni a Euro 2024. Una sfida che pesa tantissimo, tanto quanto quella con l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo Stadio Meazza di Milano. La partita Italia-Macedonia del Nord è in programma oggi, sabato 9 settembre 2023, alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

La classifica dell'Italia nel Gruppo C. Gli azzurri hanno disputato due partite, entrambe nel mese di marzo: hanno perso in casa con l'Inghilterra (2-1) e hanno battuto Malta (2-0). L'Italia quindi ha 3 punti e segue Ucraina e Inghilterra. Gli inglesi fin qui hanno fatto un percorso netto ed hanno di fatto già un piede a Euro 2024. 12 punti in 4 partite battendo tutte le avversarie del girone sono più che una garanzia. L'Italia per il momento fa la corsa sull'Ucraina che di punti ne ha 6. Ha vinto con Macedonia del Nord e Malta, ma ha perso con gli inglesi. E martedì 12 c'è Italia-Ucraina. Per questo è fondamentale vincere con la Macedonia stasera a Skopje.

Le probabili formazioni di Macedonia-Italia: la prima Italia di Spalletti non differisce troppo da una delle ultime di Mancini. Resi noti i convocati, il modulo resta il 4-3-3 e perché il c.t. non ha fatto una rivoluzione. Fascia da capitano a Ciro Immobile, Zaccagni prende il posto dell'infortunato Chiesa.

Macedonia del Nord (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Musliu; Ashkovski, Ademi, Bardhi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski. All. Stojanovski

Italia (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni, Spinazzola; Barella, Tonali, Frattesi; Chiesa, Immobile, Raspadori.

Dove vedere Macedonia-Italia in diretta TV sulla Rai, il canale in chiaro

La prima Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo stasera contro la Macedonia del Nord in un match importantissimo, un incontro da vincere per le Qualificazioni a Euro 2024. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. L'incontro inizierà alle 20:45, il pre-partita inizierà invece una decina di minuti prima del fischio d'inizio.

Macedonia-Italia dove vederla in streaming gratis

La partita tra la Macedonia del Nord e l'Italia si disputerà stasera a Skopje, e sarà la prima della gestione Spalletti. L'incontro valido per le Qualificazioni a Euro 2024 sarà trasmesso in diretta streaming da raiplay si potrà seguire sia con l'app che sul sito ufficiale raiplay.it.

