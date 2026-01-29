Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Bologna ha poche speranze di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale di Europa League, ma si giocherà il tutto per tutto nell'ultima giornata contro il fanalino di coda della competizione: il Maccabi Tel Aviv ha totalizzato solo un punto in 7 partite ed è la squadra peggiore della competizione, ma potrebbe giocare un brutto scherzo ai ragazzi di Italiano. La partita si giocherà oggi alle 21, con il turno tutto in contemporanea, diretta TV disponibile su Sky.

I rossoblu affronteranno con molte probabilità gli spareggi per gli ottavi di finale, dato che le possibilità di qualificarsi direttamente tra le migliori otto sono davvero ridotte perché dovrebbe vincere e migliorare di molto la sua differenza reti segnando tanti gol. L'impegno è dei più morbidi perché dall'altra parte ci sarà l'ultima classificata. L'unico punto degli israeliani è arrivato dal pareggio con il PAOK, per il resto ha sempre perso anche con risultati molto pesanti. Si giocherà alla TSC Arena in Serbia, dato che non è possibile giocare a Tel Aviv.

Partita: Maccabi Tel Aviv-Bologna

Orario: 21:00

Dove: TSC Arena, Backa Topola

Quando: giovedì 29 gennaio 2026

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, Now

Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Europa League

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in TV: la diretta a pagamento

Non sarà possibile guardare Maccabi Tel-Aviv-Bologna in chiaro. Per seguire l'ultima partita del Bologna nella fase campionato d'Europa League bisognerà avere un abbonamento Sky, dato che sarà trasmessa sul canale 201 oppure all'interno del servizio di Diretta Gol sul canale 251.

Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta streaming, dove vederla e l'orario

La partita comincerà alle ore 21:00, assieme a tutte le altre di questo turno che giocheranno in contemporanea. Sarà possibile vederla anche in streaming su SkyGo, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, oppure acquistando l'evento su NOW.

Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Bologna

Il Maccabi tel Aviv è già eliminato e potrebbe fare un grande turnover per provare una formazione diversa in vista dei prossimi impegni. Nel Bologna tornano tutti i titolarissimi come Orsolini, Cambiaghi e Castro che non hanno giocato in Serie A contro il Genoa.

MACCABI TEL-AVIV (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Ben Harush, Lederman, Dor Peretz; Noy, Abu Farhi, Jehezkel. Allenatore: Zarko Lazetic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Juan Miranda, Lykogiannis; Pobega, Nikola Moro, Lewis Ferguson; Rowe, Dallinga, Benja Dominguez. Allenatore: Italiano.