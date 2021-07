Mario Balotelli non ci sta e dice basta sui social. Nel momento in cui l'Italia trionfa e vola in finale in modo meritato, conquistandola ai calci di rigore che riconciliano i tifosi con i colori della nazionale, l'ex attaccante azzurro sbotta in una storia Instagram in cui lamenta nuove feroci e ingiustificate critiche nei propri confronti.

E' sempre stato un giocatore che divide: o si è con lui o contro di lui. Mario Balotelli sia in campo che fuori non è mai stato di mezzi termini, con le sue giocate, il suo talento e le sue bravate. Tutto e il contrario di tutto, con chi sostiene che a 30 anni abbia gettato al via un talento quasi unico e chi non l'ha mai considerato quel fenomeno che molti volevano che fosse.

La realtà racconta di una carriera in involuzione, partita altissima e ridimensionatasi stagione dopo stagione fino all'approdo al Monza in Serie B e oggi, in Turchia, all'Adana Demirspor, appena promosso nella massima divisione, con lo sponsor che si accolla metà dello stipendio. E poi, la storia controversa con la Nazionale italiana che – oggi – è tornata ad essere affiancata all'attaccante bresciano "reo" di essere accostato ai prossimi mondiali. Quelli in Qatar 2022, così vicini ma anche distanti per chi con l'Italia ha vissuto sia momenti bellissimi sia di conflitto estremo, finendone ai margini.

"Ho visto tanti insulti nei miei confronti", racconta sui social Super Mario che elogia l'avventura azzurra della Nazionale di Mancini ma che rifiuta le critiche gratuite del "sei scaro, stai a casa, non vali niente, non sei italiano…". Poi, il Mondiale in Qatar del 2022, prossimo obiettivo sportivo "cosa dovrei dire se riuscissi a meritarmelo? Non mi riconosco in voi e quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere non si sputa mai nel piatto in cui si è mangiato".