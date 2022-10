L’ultimo regalo di Zlatan Ibrahimovic è ‘un’illusione’ da 2,6 milioni di euro Due bolidi fusi in una sola immagine. Gli ultimi due veicoli di Zlatan Ibrahimovic si aggiungono al suo garage dove le Rosse hanno un posto d’eccezione. È un’attenzione particolare che s’è concesso per il 41° compleanno.

Il post di Zlatan Ibrahimovic sul regalo da 2 milioni e 600 mila euro che s’è fatto per il 41° compleanno.

Due in una. Il trucco c'è ma non si vede. L'apparenza inganna e… ibracadabra. Quando c'è di mezzo Zlatan tutto può accadere. Anche che due Ferrari di modello e costi differenti si fondano per diventare una sola vettura. La foto che il campione svedese ha condiviso sui social network è un'illusione, un gioco visivo, uno scherzo della grafica. In quell'immagine c'è il doppio regalo che s'è fatto per festeggiare il 41° compleanno. Un ‘pensierino' che costa complessivamente 2,6 milioni di euro. Il giusto modo per consolarsi nell'attesa che il campo gli regali ancora quella scarica d'adrenalina che un po' gli manca e prova a compensare alla sua maniera.

Fuori dal rettangolo verde Ibrahimovic non se la passa così male: il palco di Sanremo, la pubblicità, i ruoli al cinema (dopo la parte in Asterix, comparirà anche in una serie prodotta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis), popolarità e community che crescono di pari passo anche se il gol è un lontano ricordo (l'ultimo risale al 9 gennaio scorso a Venezia).

La Ferrari Daytona SP3 è uno dei due modelli che Ibra s’è regalato per il 41° compleanno.

Zlatan s'è concesso una piccola follia. In fondo, lui può. Si tratta di due modelli del Cavallino: il primo in bianco è una Ferrari Daytona SP3 (di cui sul mercato ci sono 599 esemplari) che può passare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Costa un paio di milioni ma per averla dovrà attendere ancora un po'. Ma ne vale la pena aspettare fino al prossimo 20 novembre. Il secondo veicolo in rosso è una Ferrari 812 Competizione A che vale una fumata di buon sigaro… appena 580 mila euro. Per molti ma non per tutti.

La passione per le Rosse non è un mistero. Un anno fa, scollinando i 40, Ibra festeggiò mettendosi al volante di una Ferrari SF90 Spider del valore di mezzo milione di euro. Passa da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e con una velocità massima è di 340 km/h.

Ferrari 812 Competizione A, l’altro modello del Cavallino che Zlatan ha condiviso sui social.

Gli ultimi due bolidi si aggiungono a un garage che annovera anche altre cinque Ferrari, una Lamborghini Urus, una Porsche 918 Spyder, un'Audi RS6 Avant e una Maserati Gran Turismo MC Stradale. Bello, bellissimo ma quando tornerà a giocare? Dopo la festa scudetto della scorsa stagione Ibra s'è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. Ora è sulla via del pieno recupero, a gennaio la riabilitazione sarà conclusa e potrà tornare a disposizione di Pioli.