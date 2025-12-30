L’ultimo gol del 2025 di Cristiano Ronaldo è surreale: nemmeno lui riesce a trattenere le risate

Il 2025 di Cristiano Ronaldo si chiude con un gol che sfugge a ogni logica tecnica. Non è una rovesciata, non è un destro violento, non è nemmeno un colpo di testa. È una schiena che devia un tiro destinato alla porta e lo trasforma in rete. Un episodio quasi comico, che il diretto interessato accoglie con una risata spontanea, come se per un attimo fosse spettatore della propria carriera.

Succede nel pareggio per 2-2 tra Al-Nassr e Al-Ettifaq, risultato che interrompe la serie di dieci vittorie consecutive della squadra di Jorge Jesus nella Saudi Pro League. Una partita che avrebbe dovuto consolidare il dominio dell'Al-Nassr e che invece si trasforma in una serata più complicata del previsto.

Nel primo tempo l'Al-Ettifaq colpisce in contropiede con Georginio Wijnaldum, che sfrutta le incertezze difensive e firma l'1-0. Ronaldo lavora per la squadra, si muove, prova ad aprire spazi, ma non riesce mai a calciare verso la porta nei primi 45 minuti. L'Al-Nassr spinge, ma senza precisione.

La ripresa cambia subito volto alla gara. Dopo appena un minuto arriva il pareggio firmato da João Félix, che riaccende la partita e ribalta l'inerzia. Al 67′ arriva l'episodio che definisce la serata e probabilmente l'intero finale di stagione: Félix calcia ancora, Ronaldo è davanti a lui, spalle alla porta. Il pallone lo colpisce e cambia direzione in modo imprevedibile. Il portiere resta immobile, la palla entra. Ronaldo si gira, realizza l'assurdità del momento e ride, quasi incredulo.

È il gol numero 957 in carriera, il 43° che lo separa dalla quota 1000 in partite ufficiali. Un traguardo che continua ad avvicinarsi anche nei modi più imprevedibili, come se ormai ogni frammento del suo percorso fosse destinato a diventare simbolico. Non è il gol più bello, ma è uno dei più rappresentativi: anche quando non vuole, Ronaldo segna.

La partita però non finisce lì. L'Al-Ettifaq trova ancora la forza di reagire e pareggia di nuovo con Wijnaldum, che completa la doppietta e spezza il sogno dell'undicesima vittoria consecutiva dell'Al-Nassr. Un pareggio che pesa più per la statistica che per la classifica: Ronaldo e compagni restano in testa, ma perdono l'aura di imbattibilità.

Resta soprattutto l'immagine finale: il miglior marcatore della storia che chiude l'anno con un gol fortuito, quasi surreale. Non un gesto da manuale, ma una deviazione casuale che racconta meglio di qualsiasi numero la sua rincorsa infinita. Anche l'ultimo gol del 2025, Cristiano Ronaldo lo segna a modo suo. Anche ridendo.