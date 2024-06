video suggerito

Lukaku torna obiettivo di mercato del Milan: presto l’incontro con il Chelsea, si allontana Zirkzee Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo una stagione alla Roma. Il bomber belga è un obiettivo di mercato del Milan, che vede complicarsi la trattativa per Zirkzee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Romelu Lukaku anche quest'estate è un uomo mercato. L'attaccante belga è tornato al Chelsea dopo la stagione alla Roma. Per lui si è parlato di proposte dall'Arabia Saudita e di un interessamento del Napoli, in virtù del legame con Conte e della possibile partenza di Osimhen, ma ora, mentre il bomber sta disputando con il Belgio gli Europei, torna prepotentemente su di lui il Milan, che cerca un centravanti e vede allontanarsi Zirkzee.

La trattativa di mercato per Zirkzee si è complicata

Che il Milan cerchi un numero 9 lo sanno tutti. Olivier Giroud ha lasciato dopo tre magnifiche stagioni e giocherà negli Stati Uniti. Ibrahimovic recentemente ha detto che l'attaccante è l'obiettivo principale del mercato dei rossoneri, ma non c'è fretta e i nomi sul tavolo sono svariati. In effetti se ne sono fatti tanti, compresi quelli di Sesko, Depay e Morata.

Il prescelto sarebbe Joshua Zirkzee, ma la trattativa è complicata, anzi si è complicata per le commissioni richieste dall'agente e per la forte concorrenza. Zirkzee ha una clausola di 40 milioni, che il Milan sarebbe disposto a versare subito, ma le commissioni sono alte e questo sembra avvantaggiare il Manchester United. Con la Juve che è sempre sullo sfondo.

Il Milan pensa a Lukaku

La trattativa per Zirkzee non può durare all'infinito, il Milan si guarda attorno e secondo quanto riporta Sky avrebbe ripreso i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku, che potrebbe al volo afferrare un'altra proposta dalla Serie A. Di Lukaku al Milan si era già vociferato un anno fa, quando l'Arabia e la Roma lo corteggiavano, ora il nome torna in auge.

Che il bomber abbia voglia di Italia e di Serie A è fatto noto, in questo caso tornerebbe pure a Milano (anche se sull'altra sponda). Ovviamente, anche questa, non è una trattativa semplice. Il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo, non ha intenzione di puntare su di lui con Maresca in panchina. Il Milan vorrebbe prenderlo in prestito e per questo ha sondato anche il procuratore di Lukaku per capire quanti margini ci sono.