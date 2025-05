video suggerito

Lukaku rivede il fuorigioco contro il Lecce e scoppia a ridere in diretta: “Ho il 48.5 di piede” Rivedendo il gol annullato per fuorigioco contro il Lecce Lukaku scoppia in una grande risata: “Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere con questo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Il Napoli sorride in testa alla classifica della Serie A dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce nata grazie alla splendida punizione di Raspadori. Ma il risultato poteva essere più largo perché dopo una manciata di minuti dall'inizio Lukaku aveva segnato ma era stato fermato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco: è stato beccato con un tallone oltre la linea e tanto è bastato per annullare la rete.

Nel post partita di DAZN l'attaccante azzurro ha parlato della vittoria fondamentale per la rincorsa allo Scudetto nelle ultime tre partite della stagione ma all'improvviso sullo schermo compare l'immagine che certifica il suo offside. Il belga non l'aveva rivista e a un certo punto è scoppiato a ridere assieme ai giornalisti.

Lukaku rivede il fuorigioco in diretta

Difficile da vedere ad occhio nudo, ma ormai siamo abituati alle rilevazioni del fuorigioco semi-automatico che sono precisissime. L'azione che ha portato al gol di Lukaku contro il Lecce dopo pochi minuti dal fischio d'inizio era viziata da una posizione irregolare dello stesso attaccante che si trovava con un tallone oltre la linea dell'ultima difensore. Durante l'intervista gli hanno fatto vedere le immagini ricostruite al pc. "È il var, è il var" ha detto ridendo, "Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere con questo".

Ma poi il giornalista gli chiede il numero di scarpe per fare una battuta e Lukaku scoppia a ridere: "Che piede ho? 48.5, ha fatto la differenza". La risata dell'attaccante è contagiosa e dura diversi secondi in cui c'è uno scambio di battute proprio sul piede "importante" che lo ha messo in fuorigioco. Per fortuna ci ha pensato la punizione di Raspadori a indirizzare la partita per il Napoli e a non far pesare il gol annullato al belga che si è goduto un'altra serata magica al primo posto in classifica.