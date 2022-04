Lukaku piegato in due, ormai sembra una maledizione: “Ma come ha fatto?” Chelsea in finale di FA Cup contro il Liverpool dopo la vittoria sul Crystal Palace. Nota stonata purtroppo ancora Lukaku che ha sbagliato un gol che sembrava alla sua portata.

A cura di Marco Beltrami

Missione compiuta per il Chelsea che ha rispettato i pronostici, battendo il Crystal Palace nella semifinale della FA Cup. La squadra di Tuchel si è consolata dalla delusione per l'eliminazione ai quarti di Champions, vincendo a Wembley per 2-o e guadagnando così l'ultimo atto della competizione nazionale in programma il 14 maggio contro il Liverpool che a sua volta ha superato il City. Decisivi per i Blues i gol di due centrocampisti, Loftus-Cheek e Mount. Nota stonata? Purtroppo ancora una volta Romelu Lukaku.

Che il rapporto tra il belga e il manager Tuchel sia compromesso è ormai cosa nota. Il manager tedesco ha puntato inizialmente sul falso nueve Havertz, abile ad alternarsi con Werner in avanti. Solo panchina per Lukaku che dopo un ottimo avvio di annata, è calato alla distanza con lo spartiacque della famosa intervista di fine 2021 che ha rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio. Così l'ex Inter si è un po' perso per strada, facendo parlare più per le prestazioni deludenti o le esclusioni che per i gol. Nella semifinale di FA Cup, il tecnico del Chelsea gli ha concesso spazio solo nel quarto d'ora finale, sul punteggio di 2-0 per i suoi.

Lukaku ha avuto sui piedi l'occasione per segnare il terzo gol, e dunque realizzare il suo terzo gol consecutivo in FA Cup, il 4° considerando l’intero percorso dei Blues (al netto delle sfide contro Chesterfield, Luton e Middlesbrough formazioni di categorie inferiori). Il bomber belga da posizione favorevolissima e in vantaggio sul diretto marcatore ha spedito la sfera sul palo, mancando un'opportunità che sembrava assolutamente alla sua portata. Dopo l'errore, grande delusione da parte di Lukaku che si è piegato in due in preda allo sconforto per quella che sembra una maledizione.

12 gol in 37 partite, con l’ultimo in Premier League che risale addirittura al 29 dicembre 2021. Troppo poco per un giocatore pagato 113 milioni di euro. E anche i tifosi non hanno perdonato Lukaku, dimostrando di aver perso la pazienza nei suoi confronti. Tra i commenti sotto il video dell'errore pubblicato sul profilo social ufficiale della FA Cup, in tanti si chiedono come sia stato possibile per lui un errore simile. Incredulità, ma anche ormai mancanza di fiducia e sfottò nei confronti dell'ex nerazzurro: "So che i calciatori a volte sbagliano facili occasioni, ma qui c'era la porta spalancata". Insomma Lukaku si conferma un caso al Chelsea.