Lukaku ha già dimenticato l’Inter e i suoi tifosi: “Sono tornato a casa” Nel suo primo post sui social dopo il suo trasferimento al Chelsea Romelu Lukaku esprime la propria felicità per quello che considera un “ritorno a casa” nella squadra per cui faceva il tifo fin da bambino. Nessun messaggio invece per i tifosi dell’Inter come promesso al momento della partenza da Milano.

A cura di Michele Mazzeo

Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore del Chelsea da poche ore, ma sembra già aver dimenticato l'Inter. Il centravanti belga che aveva lasciato Milano con la promessa di mandare un messaggio ai tifosi interisti, nel suo primo post dopo il ritorno a Londra ha invece sottolineato soltanto quanto sia felice di essere tornato ai Blues dimenticando di fatto quei supporters che fino a qualche giorno fa, prima che la trattiva con i londinesi decollasse, lo idolatravano in quanto principale artefice dello scudetto.

Il primo post su Instagram di Lukaku dopo l'ufficialità del suo passaggio al Chelsea è difatti rivolto esclusivamente ai suoi nuovi tifosi: "Dream, Believe, Achieve. Happy to be back home! Let’s work" ("Sogna, credi, raggiungi. Felice di essere tornato a casa! Lavoriamo") è infatti la didascalia che accompagna il video pubblicato dal 26enne belga con il quale celebra il suo ritorno ai Blues, la squadra per la quale fa il tifo fin da bambino (per stessa ammissione dell'Inter al momento della presentazione sui canali ufficiali del club londinese).

I tifosi dell'Inter, che non hanno preso bene il suo addio come dimostra il fatto che la Curva Nord ha deciso di "cancellare" imbrattandolo il murales dedicato proprio al belga nei pressi dello Stadio San Siro, ancora attendono quel messaggio di spiegazione che lo stesso Romelu Lukaku ha loro promesso prima di prendere l'aero per raggiungere Londra e vestire la maglia del Chelsea. Al momento neanche un saluto, ma solo la voglia di esprimere la propria felicità per il trasferimento al Chelsea. Che Big Rom nell'euforia per il ritorno a casa abbia già dimenticato i suoi vecchi tifosi?