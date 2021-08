I tifosi dell’Inter ‘cancellano’ Lukaku da San Siro: “Ti sei inginocchiato al denaro” Dopo il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea i tifosi dell’Inter hanno imbrattato e cominciato i lavori di rimozione del murales dedicato al centravanti belga posto allo Stadio di San Siro. La Curva Nord accusa l’attaccante di essersi anch’esso inginocchiato al denaro: “Nonostante ti avessimo accolto e protetto come un figlio, come uno di noi, anche tu ti sei dimostrato come tutti gli altri, inginocchiandoti di fronte al denaro”

A cura di Michele Mazzeo

Dopo Antonio Conte e Hakimi i tifosi dell'Inter hanno visto andare via anche Romelu Lukaku volato a Londra per completare il trasferimento al Chelsea. E dopo gli striscioni sotto la sede e la dura contestazione nei confronti di Suning e della famiglia Zhang, oggi i supporters nerazzurri non hanno risparmiato nemmeno "Big Rom" imbrattando a San Siro il murales raffigurante il centravanti belga ed esponendo uno striscione eloquente che recita testualmente: "Ci avete tutti rotto i co****ni".

La protesta viene direttamente dalla Curva Nord, la parte più calda del tifo interista, che ha poi rivendicato il gesto pubblicando un messaggio sulla pagina Facebook ‘L'urlo della Nord' nel quale esprime i propri sentimenti nei confronti dell'ex idolo Lukaku reo di aver accettato la corte del Chelsea inginocchiandosi al denaro lasciando intendere che sono in corso i lavori per cancellare completamente il murales a lui dedicato: