“Manderò un messaggio”: le parole di Lukaku ai tifosi dell’Inter, è già in volo verso il Chelsea

A cura di Vito Lamorte

Per Romelu Lukaku al Chelsea si attende solo l’ufficialità. L'attaccante belga dell'Inter oggi ha effettuato la prima parte delle visite mediche in giornata alla clinica Columbus di Milano e nel tardo pomeriggio è partito dall'aeroporto di Linate per Londra per andare a firmare il contratto che lo legherà al club di Roman Abramovich. Ormai la sua avventura in nerazzurro può essere considerata conclusa. Prima di salire sull’aereo alla volta dell’Inghilterra il centravanti ha avuto un pensiero per gli ormai suoi ex tifosi a microfoni di Sky Sport: “Manderò presto un messaggio ai tifosi dell’Inter”.

Una volta arrivato a Londra, l'attaccante belga dovrà sottoporsi a quarantena e salterà ovviamente la Supercoppa Europea di mercoledì sera contro il Villarreal: Big Rom firmerà un contratto che lo legherà ai Blues per le prossime quattro stagioni, con uno stipendio di 12 milioni netti all’anno (più 3 di bonus). Per Lukaku si tratta di un ritorno ai Blues dopo una prima esperienza non certo esaltante dal 2011 al 2013, prima di trasferirsi all'Everton e poi al Manchester United.

L'avventura di Big Rom all'Inter è praticamente chiusa e c'è grande amarezza nella tifoseria nerazzurra, che dopo Hakimi ha visto andare via un altro pezzo importante della squadra che ha riportato lo Scudetto a Milano dopo dieci anni. I fan della Beneamata non hanno preso bene la decisione della società di cedere il numero 9 ma dopo la richiesta esplicita del calciatore hanno perso le speranze di avere ancora in squadra il leader delle ultime due stagioni. In casa nerazzurra si è aperto già il post-Lukaku, visto che i dirigenti stanno cercando i sostituti del centravanti belga: i nomi che circolano con più frequenza sono quelli di Edin Dzeko, Duvan Zapata e Joaquin Correa ma bisogna capire quanto l'Inter potrà investire sul mercato prima della chiusura della sessione estiva.