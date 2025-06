video suggerito

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri Il Milan ha trovato l'accordo con Luka Modric. L'affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri.

A cura di Alessio Morra

Il Milan sta per piazzare il primo colpo di mercato: è praticamente a un passo Luka Modric, straordinario calciatore croato, che ha lasciato il Real Madrid dopo 13 stagioni. È il primo regalo per Massimiliano Allegri, un maestro nell'utilizzare campioni veri come Modric, che ha disegnato calcio per anni e che ha una bacheca stracolma, che comprende pure il Pallone d'Oro.

Modric potrebbe firmare per il Milan: sarà il primo rinforzo di Allegri

Il mercato del Milan è in movimento. Tare è in sella da pochi giorni, ma è già molto attivo. Allegri ha bisogno di rinforzi, ma sa che perderà qualche big – Reijnders è praticamente a un passo dal Manchester City. Anche uno tra Maignan e Theo Hernandez potrebbe partire. Pulisic e Leao invece sembrano intoccabili. La squadra verrà rinforzata e secondo quanto riportato da Sky il Milan avrebbe dato un'accelerata alla trattativa per Luka Modric. Il calciatore era stato contattato già nei giorni scorsi e ora avrebbe detto sì ai rossoneri, che contano di ottenere la firma del centrocampista croato già nella giornata di mercoledì, o al massimo di giovedì.

La straordinaria carriera di Luka Modric

Della sua generazione Luka Modric è uno dei migliori assoluto, ha regalato perle rare, certo ci sarà chi avrà da ridire sulla sua carta d'identità, è classe 1985 e compirà 40 anni il prossimo settembre, ma la carriera di Modric parla da sola. Oltre 1100 partite giocate in carriera. 34 trofei vinti da Modric, che in 6 occasioni ha vinto la Champions League. Nel 2018 ha guidato la Croazia in finale ai Mondiali e a ha vinto anche il Pallone d'Oro, mentre nel 2022 è arrivato terzo ai Mondiali e nel 2023 con la Croazia ha perso la finale di Nations League.