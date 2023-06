Luis Suarez risponde a chi lo dà per finito: prima si infortuna, poi segna il gol decisivo Dopo le parole del presidente del Gremio Suarez ha voluto dimostrare a tutti che la sua carriera non è giunta al termine: si infortuna nel primo tempo, ma nella ripresa segna la rete decisiva per la vittoria.

A cura di Ada Cotugno

Nonostante le difficoltà Luis Suarez continua a essere decisivo e a segnare gol importanti. I 36 anni si fanno sentire così come i problemi al ginocchio che più volte lo hanno costretto a fermarsi: d'altronde non è più un ragazzino, ma in campo non ha perso il suo perfetto stile da bomber.

Il presidente del Gremio ha palesato tutte le problematiche dell'attaccante che ormai da diversi mesi si sottopone a infiltrazioni al ginocchio per poter scendere in campo. Secondo il numero uno del club brasiliano Suarez è arrivato al limite, ma evidentemente il giocatore non è così d'accordo con la sua analisi.

Pochi giorni dopo le parole del suo presidente, l'uruguaiano è stato protagonista di una grande prova di forza, segnando a venti minuti dalla fine il gol decisivo che ha regalato la vittoria al Gremio nella partita di campionato contro l'America. Anche questa volta il soprannome "Immortali" dato alla squadra calda alla perfezione e se sono riusciti a restare aggrappati al terzo posto il merito è anche di Suarez.

Al 20′ l'uruguaiano si è accasciato al suolo dopo lo scontro di gioco con un avversario che gli ha procurato un problema alla caviglia, ma neanche l'infortunio lo ha potuto fermare. In pochi minuti ha saputo zittire tutti quelli che lo criticavano e ha spazzato via le voci attorno al suo possibile ritiro.

A venti minuti dalla fine ha messo la sua firma sul 3-1 con un grande tiro dal limite dell'area, una parabola perfetta che ha lasciato impietrito il portiere avversario. E poi ha sfogato tutta la sua rabbia nell'esultanza: dito all'orecchio, una chiara provocazione verso le critiche ricevute negli ultimi giorni, e corsa prolungata verso i suoi tifosi per chiarire che lui c'è ancora e sa essere decisivo.

Nonostante i grandi problemi al ginocchio per adesso non c'è aria di pensione per il Pistolero che vuole continuare a giocare e a essere protagonista con il Gremio, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Le parole del suo presidente sono state spazzate via dal gol e della buona prestazione, un segnale importante per un giocatore per cui è presto appendere le scarpette al chiodo.