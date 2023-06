Luis Suarez si è spinto al limite e ora la situazione è grave: “Potrebbe avere una protesi” Luis Suarez da tempo sta continuando a giocare nonostante i problemi fisici. Mentre le voci sul ritiro sono sempre più insistenti, emergono retroscena sulle sue condizioni.

A cura di Marco Beltrami

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di Luis Suarez e dei suoi programmi futuri. Il centravanti uruguaiano, ex di Liverpool e Barcellona potrebbe essere arrivato al capolinea della sua carriera nel mondo del calcio, almeno di quello giocato. In Brasile infatti le indiscrezioni sul suo possibile ritiro si sono fatte sempre più insistenti.

Il bomber che ha ormai raggiunto le 36 primavere dallo scorso gennaio veste la maglia del Gremio, a cui è legato da contratto fino al dicembre 2024. Il miglior marcatore della storia della storia della Celeste con 68 gol in 137 partite con la squadra brasiliana ha segnato 14 reti in 26 incontri. Non ha perso dunque il fiuto per la porta il Pistolero che sta giocando nonostante il dolore per un problema al ginocchio destro. Un infortunio che ormai è quasi cronico, e con cui Suarez deve fare i conti già da tempo.

Proprio questo sembra essere alla base della sua decisione di ritirarsi che dovrebbe essere formalizzata in un annuncio imminente. Troppe operazioni al ginocchio che non è mai tornato quello di prima, costringendo Suarez a ricorrere anche a costanti cure anche pesanti, con infiltrazioni ecc. Gli anni passano ed è diventato dunque per lui impensabile proseguire e convivere con questo fastidio. A parlarne è stato il presidente del Gremio.

Alberto Guerra in occasione di un evento pubblico ha spiegato come Suarez sia ormai esausto per i problemi al ginocchio destro che lo hanno portato al limite: "Ha fatto molte iniezioni, ha preso molti farmaci. Sta raggiungendo il limite". La situazione a quanto pare è molto complessa, ed è difficile per il centravanti pensare di continuare a giocare in queste condizioni: "Problema molto grave. Dove sarà il suo limite? Questo noi non lo sappiamo".

Addirittura il giocatore sarebbe disposto anche ad un provvedimento drastico per cercare di rimediare a questa situazione che lo preoccupa anche per il futuro. Il presidente Guerra infatti ha spiegato senza ulteriori dettagli che Suarez starebbe valutando l'installazione di "una protesi" che gli permetta quanto meno di eliminare il dolore al ginocchio. Insomma per il Pistolero è arrivato il momento di decidere come vivere il suo futuro post calcio. Per ora però è ancora tempo di soffrire per il suo Gremio, per quelle che potrebbero essere le sue ultime partite.