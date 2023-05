Intramontabile Suarez, a 36 anni non finisce di stupire: i suoi gol con il Gremio sono capolavori Straordinario momento di forma di Luis Suarez che sta facendo impazzire i tifosi del Gremio con una rete più bella dell’altra. L’ultima, nel Clasico di Porto Alegre contro l’Internacional dopo solo 7 minuti. Due giorni prima, una “trivela” rifilata al Cruzeiro.

A cura di Alessio Pediglieri

Trentasei primavere e la voglia ancora del primo giorno in campo: Luis Suarez non smette di stupire nella sua "seconda giovinezza" che sta vivendo da quando è tornato Oltreoceano, deliziando le platee sudamericane con prestazioni da campione. Da quando ha lasciato l'Europa, nel 2022, ha già vinto un campionato uruguaiano con il Nacional e con i brasiliani del Gremio ha messo in bacheca una Recopa e un campionato Gaucho. A suon di gol, uno più bello dell'alto.

Il feeling con la rete avversaria il "pistolero" non l'ha mai persa e in questo 2023 ha già infilato la porta in 13 occasioni su 22 presenze dando costante linfa ad una media impressionante tra gare giocate e gol realizzati: 2 reti ogni tre partite, dal lontano 2005 ad oggi, quando trovò il primo gol in assoluto con la maglia del Nacional con cui iniziò un incredibile e vincente crescendo internazionale. Da allora, Suarez vanta un totale di 473 reti in 768 gettoni complessivi non andando mai sotto la doppia cifra stagionale in 18 anni di carriera.

Così, nell'ultima gara disputata dal suo Gremio contro l'Internacional, nella settima giornata della Serie A brasiliana, vinta dai padroni di casa 3-1 malgrado l'inferiorità numerica subita al 53′ per doppio giallo a Kannemann, Luis Suarez è stato assoluto protagonista all'Arena di Porto Alegre deliziando i propri tifosi con un gol e un assist. Se il passaggio a Bitelo al 66′ ha sigillato il successo sul parziale di 3-0, è stata la rete con cui ha sbloccato il match a far spellare le mani ai tifosi per la bellezza dell'azione e della conclusione.

Dopo soli 7 minuti di gioco, mentre quasi tutti – compagni e avversari – stavano ancora iniziando a entrare nel clima partita, Luis Suarez si era già calato perfettamente nella parte spaccando in due il match da solo: dopo aver recuperato palla nella trequarti avversaria, il ‘pistolero' è riuscito palla al piede a ubriacare l'intera difesa dell'Internacional arrivando al limite dell'area dove ha scoccato un tiro fantastico. Il destro dei tempi migliori , con un capolavoro da venti metri che si è infilato imparabilmente nel ‘sette' più lontano col povero Keiler proiettato invano a salvare la propria porta. Un gesto straordinario che ha fatto subito il giro del mondo via social a dimostrazione che anche a 36 anni sa essere sempre decisivo, attraversando uno eccellente momento di forma con tre gol e un assist nelle ultime quattro uscite col Gremio.

Ma nel Clasico di Porto Alegre, Suarez ha semplicemente regalato una delle tante perle stagionali: se il gol all'Internacional ha deliziato il pubblico, contro il Cruzeiro in Coppa del Brasile, un paio di giorni prima, era riuscito a realizzare un gol ancora più strepitoso, con un magico tocco di "trivela" da fuori area, con palla ancora una volta nel "sette" avversario.