Luis Suarez distrugge il monitor del VAR dopo essere stato espulso: non riesce a contenere la rabbia Luis Suárez, attaccante dell’Almería, ha buttato giù il monitor del VAR dopo essere stato espulso nella partita contro la Real Sociedad: non è riuscito a contenere la sua rabbia dopo la decisione dell’arbitro.

A cura di Vito Lamorte

L'Almeria si sta giocando la salvezza in Liga e nonostante abbia un piccolo margine sulla zona pericolosa da difendere nelle ultime tre gare non deve abbassare la guardia per evitare brutte sorprese. La squadra di Rubi ha l'impegno più probante proprio in occasione del terzultimo turno, che la vede impegnata in casa della Real Sociedad di Imamol Aguacil mentre le altre due saranno contro due dirette concorrenti come Espanyol e Real Valladolid.

Prima delle due gare cruciali, però, i Rojiblancos hanno questo impegno piuttosto complicato alla Reale Arena di San Sebastian e se già i valori in campo sono impari, poi ci si mettono anche i calciatori in campo a peggiorare la situazione. L'Almeria si è ritrovata in dieci uomini poco dopo la mezz'ora per l'espulsione di Luis Suarez.

L'attaccante colombiano è entrato con il piede a martello su Robin Le Normand e dopo essersi preso subito cartellino giallo la situazione è cambiata: l'arbitro González Fuertes dopo una veloce review al VAR ha cambiato idea e ha optato per l'espulsione diretta.

Il direttore di gara spagnolo, dopo aver rivisto l'azione, ha rettificato la sua decisione e ha deciso di espellere il calciatore per un'infrazione che ha lasciato più di un segno sulla gamba del difensore del club basco.

Una decisione che escluderà il calciatore in vista del prossimo match che, come già anticipato, è molto importante per la permanenza nella Primera dell'Almeria. Probabilmente Luis Javier Suarez si è reso conto di aver commesso un errore ma, per tutta risposta, ha deciso di peggiorare la sua situazione visto che mentre prendeva la via degli spogliatoi ha pensato bene di buttare gli lo schermo del VAR posizionato a bordo campo.

La gara l'ha decisa pochi secondi prima dell'intervallo un gol di Kubo, che ha ricevuto la palla sull'out di sinistra e dopo essersi accentrato ha fatto partire un tiro a giro sul secondo palo che si è infilato all'incrocio dei pali. I baschi sono vicinissimi alla qualificazione alla Champions League e devono attendere solo il risultato del Villarreal per festeggiare: se il Submarino Amarillo non dovesse battere il Cadice i punti di distanza tra le due squadre sarebbero 7, con due gare da giocare, e potrebbe partire la festa.