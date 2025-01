video suggerito

Luis Enrique si infuria ed esclude categoricamente il 'biscotto' in Stoccarda-PSG: "Non speculeremo" All'ultima giornata della fase campionato di Champions League si sfidano Stoccarda e Paris Saint Germain. Con un pari sono entrambe ai playoff. Luis Enrique e Hoeness alla vigilia smentiscono categoricamente l'ipotesi di 'biscotto'.

A cura di Alessio Morra

Alla vigilia dell'ultima giornata della fase a campionato della Champions League 2024-2025 ci sono due big del calcio europeo a rischio eliminazione: il Manchester City e il PSG. Guardiola sa che vincendo con il Bruges va ai playoff, Luis Enrique sa che pareggiando con lo Stoccarda passa. Il pari farebbe felice pure il club tedesco. Un punto per uno e si va avanti. C'è chi maligna sul ‘biscotto‘. Luis Enrique non ci sta e a chiare lettere dice che la sua squadra giocherà per vincere in Germania.

Perché PSG e Stoccarda passano ai playoff con un pareggio

Con 11 punti si passa ai playoff. Paris Saint Germain e Stoccarda ne hanno 10 di punti e si affrontano stasera. Va da sé che un pareggio darebbe la qualificazione a entrambe le squadre. Le speculazioni sul risultato di questa partita si sprecano. Anche i bookmakers di tutto il mondo vedono quello come il risultato più probabile.

Luis Enrique vuole vincere con lo Stoccarda

Ma quelle voci, quei discorsi danno molto fastidio agli allenatori delle due squadre. Luis Enrique è stato netto, chiaro, diretto nella conferenza stampa della vigilia. Il Paris vuole continuare la sua corsa, e cercherà di farlo vincendo, senza cambiare il proprio modo di giocare né di intendere il calcio: "L'esperienza mi dice che quando non si è consapevoli di ciò che accade sul campo non si fa quello che si dovrebbe fare. Noi non speculeremo su altri risultati. Giocheremo allo stesso modo. Cercheremo di vincere per aumentare i nostri punti e scalare la classifica".

Hoeness non pensa al pari: "Non saprei come giocare per pareggiare"

Concetto pressoché simile espresso dal tecnico dello Stoccarda Sebastian Hoeness, che alla vigilia ha detto che la sua squadra cercherà di vincere la terza partita di questa Champions: "Non saprei come giocare per pareggiare. Vogliamo prepararci al meglio per sviluppare il nostro gioco. Logicamente, contro un avversario di questo livello, a volte dovremo difenderci. Il resto delle cose che vengono dette non ci interessa".