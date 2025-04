Luis Enrique si beffa dei giornalisti inglesi: “Il PSG non ha mai vinto la Champions? Nemmeno l’Arsenal”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Luis Enrique si gode il momento magico del PSG. I francesi sono reduci dall'ennesimo titolo nazionale vinto in scioltezza con diverse giornate d'anticipo, dopo aver trionfato in Coupe de France. E in attesa di prendersi la scena in Champions League dove i parigini si giocano la gloria nella doppia sfida all'Arsenal. Con l'andata in terra inglese dove il tecnico catalano si è divertito a stuzzicare la stampa locale in conferenza: "Sento un clima negativo… non abbiamo mai vinto la Champions? Vero, e voi?"

Alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League tra Arsenal e PSG, in programma martedì all'Emirates Stadium alle ore 21, Luis Enrique so è presentato puntualmente in conferenza, pronto a rispondere alle domande della stampa inglese. Non senza sottolineare il clima "ostile" nei confronti dei francesi che il tecnico catalano ha catalogato con un pizzico di sarcasmo "negativo" segnalato da alcune domande piccate dei giornalisti. Tutto il contrario di ciò che si respira in casa francese, dove l'entusiasmo è massimo e l'euforia è a livelli top: "Pensate, io sono il più triste del gruppo", ha poi punto. Ridendo.

Luis Enrique sfida la stampa inglese: "Fate le vostre domande, non temo nulla!"

La semifinale è apertissima, con il PSG che ha già fatto una vittima illustre del calcio inglese, il Liverpool ed è pronto a ripetersi con l'unica superstite, l'Arsenal: "Sono come il sughero… potete mandarmi i vostri pensieri e le vostre domande, anche negative. Sono pronto, le accetto, non temo nulla! Sento qualcosa di negativo nel clima attuale… sì, ma potrei sbagliarmi. Noi? Siamo fiduciosi, è il momento di dare il massimo. Abbiamo avuto una fase di campionato molto intensa, ma ci ha aiutato ad andare avanti, anche nei momenti più difficili".

La stilettata finale: "Il PSG non ha mai vinto la Champions. Nemmeno l'Arsenal"

Ovviamente la pressione attorno al PSG è a livelli massimali, per una storia europea che ha visto sempre fallire il club parigino nei momenti che contano ma per Luis Enrique qualcosa è davvero cambiato, sentendo vibrazioni positive attorno alla squadra: "L'obiettivo è difficile da raggiungere però questa pressione non ci soffoca, siamo ambiziosi. Quando diciamo di fare la storia, intendiamo fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima di noi" ha sottolineato ai giornalisti inglesi che sottolineavano l'impalpabilità dei parigini in Coppa. "Il PSG non ha mai vinto la Champions League? E nemmeno l'Arsenal"