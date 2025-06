video suggerito

Luis Enrique gela la giornalista in diretta, lei resta basita: "Dai, è passato tanto tempo" La giornalista spagnola Susana Guasch non si sarebbe mai aspettata che Luis Enrique al momento dell'intervista dopo il trionfo del PSG in Champions League facesse allusioni ai loro momenti difficili del passato: il tecnico non ha dimenticato.

A cura di Paolo Fiorenza

È stata la notte del trionfo per Luis Enrique, che col 5-0 rifilato dal PSG all'Inter nella finale di Champions League è diventato il secondo allenatore nella storia del calcio e centrare due Triplete, peraltro con due squadre diverse. Sia Pep Guardiola che Lucho lo hanno portato a casa per la prima volta col Barcellona (2009 il catalano, 2015 l'asturiano), poi due anni fa Guardiola lo ha centrato ancora col Manchester City (battendo proprio l'Inter) e sabato sera Luis Enrique ci è riuscito di nuovo col PSG. Il 55enne ex tecnico della Roma ha esternato tutta la sua gioia, ricordando anche la figlia Xana con parole meravigliose, ma ha colto anche l'occasione per regolare qualche conto col passato.

È accaduto quando, dopo aver sollevato la coppa e applaudito sportivamente gli avversari, Luis Enrique si è presentato per l'intervista post partita ai microfoni dell'emittente spagnola Movistar+. Ad attenderlo c'erano l'ex calciatore del Real Madrid Alvaro Benito e le due giornaliste iberiche Monica Marchante e Susana Guasch. La presenza di quest'ultima ha riportato in un istante nella mente del tecnico del PSG alcuni ricordi poco piacevoli e non ha perso tempo per farlo sapere alla diretta interessata.

Il veleno di Luis Enrique per la giornalista Susana Guasch: quel passato mai dimenticato

Luis Enrique ha prima abbracciato Alvaro e poi ha stretto la mano alla Guasch, che si è congratulata con lui per la vittoria. Ma la risposta dell'asturiano l'ha gelata: "Vengo per Monica, lo sapete tutti – ha attaccato, continuando poi sarcasticamente – Per te (riferendosi ad Alvaro, oggi opinionista) un po' meno. E per te poco (rivolgendosi a Susana Guasch)".

La giornalista gli ha risposto immediatamente, alludendo alle tensioni del passato e invitando Luis Enrique a chiudere quel capitolo e guardare avanti: "Il tempo passa, quanto ne è passato?". Ma il tecnico ha insistito con un'altra spruzzata di veleno, pur tra le risate: "Non lo so. Io sono sempre giovane. Non so quanto tempo sia passato". Alla fine dell'intervista, la giornalista ha chiosato: "Non mancano mai le frecciate, ha sempre un dardo pronto".

Cosa è successo anni fa tra il tecnico del PSG e la giornalista spagnola

I problemi tra Luis Enrique e Susana Guasch sono iniziati durante il periodo in cui l'allenatore di Gijon era sulla panchina del Barcellona, con un apice raggiunto nove anni fa. Prima che il Barcellona campione in carica fosse eliminato dall'Atletico Madrid nei quarti della Champions League nel 2016, Lucho aveva risposto in maniera molto dura alla giornalista catalana: "La tua analisi è piuttosto superficiale, piuttosto gratuita. Non ha nulla a che vedere con quella di un professionista… Parla di quello che vuoi, io risponderò a quello che voglio".

Nel 2017 poi, dopo la pesante sconfitta del Barcellona contro il PSG negli ottavi (uno 0-4 che poi peraltro era stato rovesciato al ritorno con uno storico 6-1), Luis Enrique ebbe un acceso confronto con il giornalista Jordi Grau: secondo Susana Guasch, in quel frangente l'allenatore dovette essere trattenuto da tre membri del suo staff per evitare un conflitto fisico. Nel 2021 la Guasch aveva dichiarato di non voler più criticare Luis Enrique, ammettendo però di non comprendere il suo atteggiamento nei confronti dei media.

Sono passati anni da quei momenti, ma se la memoria è lo spazio in cui le cose accadono per la seconda volta, il tecnico del PSG evidentemen li deve aver rivissuti anche una terza e una quarta…