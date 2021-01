L'euforia del derby ha fatto un brutto scherzo a Luis Alberto. Il ‘mago' che è stato uno dei grandi protagonisti del successo sulla Roma dopo aver segnato i due gol e festeggiato il successo con i suoi compagni si è dedicato ai social network e ha condiviso tante stories di Instagram che lo vedevano protagonista. Tra quelle però ce n'è stata una che ha creato delle polemiche. Perché in una stories assieme a una bella foto dello spagnolo esultante dopo uno dei gol si vede sullo sfondo Villar, e per lo spagnolo della Roma in quella storia ci sono delle parole offensive. Molte ore dopo Luis Alberto si è accorto di ciò e si è scusato, non solo sui social, con il centrocampista della Roma.

La stories di Luis Alberto con le offese a Villar

Una bella foto dello spagnolo che alza il pugno, sullo sfondo si vede Villar, che in lontananza osserva Luis Alberto. In quella foto condivisa dal calciatore a corredo è scritto: "In primo piano il Mago Luis Alberto, sullo sfondo, sfocato, no spruzzo de m***a de Harry Potter". C'è molto poco da equivocare, offese gratuite al centrocampista giallorosso.

Le scuse di Luis Alberto a Gonzalo Villar

Il numero 10 di Inzaghi che ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite di campionato ha cancellato la stories che ha generato notevoli discussioni e ha chiesto scusa a Gonzalo Villar, tra l'altro pure suo connazionale: "Ieri sera, senza rendermene conto, ho ripostato tra le mie storie una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l'ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in ritardo per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono".