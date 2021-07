Luis Alberto non si è presentato alle visite mediche della squadra ed è nato un piccolo caso che la Lazio ha poi stemperato con una spiegazione ufficiale attraverso cui ha confermato di aver concesso allo spagnolo un ‘extra time' per il rientro a Formello. Tutto calmierato, chi cercava o vedeva l'ennesimo litigio tra il centrocampista e il club è, forse, rimasto deluso ma la verità che arriva dal club biancoceleste racconta di un clima tutt'altro che teso. Tuttavia, un po' di polvere sotto il tappeto resta e con un mercato che riprende il suo via post Europeo, sono già tornate le voci sui club che starebbero ‘pressando' per aprire una reale trattativa.

Prima di tutto, la situazione attuale di Luis Alberto alla Lazio. Davanti alla rumorosa assenza, la Lazio ha messo la classica toppa sottolineando il comune accordo di far prolungare di qualche giorno la vacanza con la famiglia per il giocatore. Se, però, il centrocampista rientrerà solamente dal 14 luglio in poi, si tratterebbe non più di un piccolo accordo, ma si darebbe il fianco di chi sottintende già da ora, un clima tornato teso, con possibili multe societarie o provvedimenti ancor più forti. La Lazio, la prossima settimana sarà già in ritiro e attenderà solo i giocatori impegnati con le varie nazionali.

Dietro le quinte, l'adeguamento di un contratto rinnovato un anno fa fino al 2025. Per Luis Alberto si tratta di rivedere le somme pattuite anche di fronte al nuovo progetto e alle richieste di mercato segnate sul taccuino dei suoi agenti. La Lazio al momento resta della propria posizione: Tare e Lotito sanno che il centrocampista vale almeno 50-60 milioni e sotto questa cifra non si aprono trattative. La società è anche forte di altri due aspetti: il contratto appena prolungato e la consapevolezza al momento che oltre i 30 milioni nessuno si è esposto.

Ma chi vorrebbe Luis Alberto? Le pretendenti sono molte sia in Italia sia in Europa. Sul fronte Serie A si era subito esposto Simone Inzaghi all'indomani dell'arrivo all'Inter ricevendo il ‘sì' del diretto interessato a sposare la causa nerazzurra. Poi, la Juventus, che di fronte ad una possibile spaccatura con la Lazio, non resterebbe a guardare con il re degli assist sul mercato. Si è già ipotizzata una contropartita, nella figura di Bernardeschi in biancoceleste. Più defilato il Milan di Pioli, cui un giocatore come Luis Alberto sistemerebbe la mediana in modo definitivo.

Le alternative estere non mancano con il ‘derby' di Madrid tra Real e Atletico che hanno un occhio di riguardo per lo spagnolo: Ancelotti e Simeone non si sono ancora mossi, è prematuro, ma stanno monitorizzando la situazione, incostante evoluzione. Poi, il mercato inglese che per l'ex Liverpool sarebbe un rientro importante, con l'obiettivo di giocarsi una nuova stagione in Champions League.