video suggerito

L’Udinese fa il colpaccio a Monza e inguaia Nesta: balzo in classifica dei friulani L’Udinese vince 2-1 a Monza grazie ad un gol decisivo di Bijol dopo il botta e risposta tra Lucca e Kyriakopulos. Si complica la posizione di Nesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pesantissima vittoria dell’Udinese sul campo del Monza nel posticipo del lunedì della 15a giornata di Serie A. 2-1 in favore dei friulani che tornano la successo e fanno un bel balzo in classifica portandosi a meno due dalla coppia Milan-Bologna. Nei guai la squadra di Nesta, che resta penultima, con un punto in più del Venezia. I biancorossi perdono una chance per smuovere una graduatoria deficitaria.

Lucca segna il gol del vantaggio per l'Udinese

Eppure sembrava che la serata dei biancorossi potesse essere più fortunata, soprattutto dopo la bella reazione al vantaggio dei friulani. L'Udinese ha avuto il merito di sbloccare il risultato dopo 6′ grazie a Lucca, confermatosi un bomber interessante. Il Monza ha cercato di fare la partita sfiorando anche il pari a più riprese.

Kyriakopulos pareggia i conti, Bijol la decide

Un pari arrivato nel secondo tempo con Kyryakopulos. L'esterno è stato bravo a calciare di prima intenzione dopo una percussione di Maldini. Il greco non ha lasciato scampo all'estremo difensore dei bianconeri facendo esplodere di entusiasmo mister Nesta. L'inerzia del confronto sembrava dalla parte dei padroni di casa e invece ecco un altro contropiede, finalizzato da Bijol.

Nel finale Kyriakopulos ha sfiorato la doppietta personale, con la traversa a dirgli di no. Stesso discorso per Lucca che dal canto suo invece ha fallito il match point. Insomma occasioni da una parte e dall'altra ma il risultato non è più cambiato. Triplice fischio finale e vittoria per l'Udinese che si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione distante ora 8 punti. Tempi duri per il Monza che invece resta a meno due dal quartultimo posto. La posizione di Nesta ora è molto complicata e chissà che non arrivino novità importanti nelle prossime ore sul futuro del tecnico campione del mondo.