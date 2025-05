L’Udinese è stata venduta dalla famiglia Pozzo per 150 milioni: chi sono i nuovi proprietari

video suggerito

L'Udinese acquistata da un fondo americano per 150 milioni di euro: la famiglia Pozzo cede il club dopo dopo 29 anni.

A cura di Vito Lamorte

L'Udinese Calcio è stata venduta dalla famiglia Pozzo. Già in altre occasioni era stata paventata questa possibilità ma poi non c'era stato nulla di concreto: questa volta sembra tutto molto definito. Dopo 29 anni sta per finire l'era della famiglia Pozzo in Friuli e ad acquistare il club bianconero sarebbero degli imprenditori americani, con alle spalle un fondo di New York.

L'operazione, anticipata dalla Tgr Rai Fvg, supererebbe i 150 milioni di euro e l'accordo preliminare sarebbe già stato perfezionato nei giorni scorsi.

Gino Pozzo.

La notizia era stata anticipata dalla Tgr Rai Fvg ed è stata confermata da ambienti vicini alla società ma nessuno ha voluto commentare quello che sta accadendo ai piani alti del club friulano. Nelle prossime ore dovrebbe essere svelato il nome del nuovo proprietario della squadra, che è un fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti e che dovrebbe palesarsi nelle prossime settimane.

Gino Pozzo firma un pallone dell'Udinese.

L'affare riguarda soltanto I'Udinese e non il Watford, club inglese che rimarrebbe di proprietà di Gino Pozzo.

La storia della famiglia Pozzo e l'Udinese

La famiglia Pozzo è arrivata a capo dell'Udinese nel 1995 e da allora il club milita ininterrottamente in Serie A. Il club friulano ha vissuto le emozioni della Champions League per tre volte e altre esperienze europee ma quello che probabilmente rende i bianconeri un club appetibile e all'avanguardia è lo stadio rinnovato nel 2016 e tutto suo con una concessione che la garantisce per quasi un secolo.