Lucca segna un gol pazzesco, doppio palleggio e rovesciata da impazzire: lo stadio esplode Doppio palleggio e rovesciata volante dal limite dell’area di rigore: Lucca segna un gol assurdo e fa impazzire lo stadio dell’Internacional di Porto Alegre.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono già diversi pretendenti per il Premio Puskas 2023 ma secondo molti è già stato vinto da Lucca Holanda Sampaio Tavares, attaccante dell'Internacional, da tutti conosciuto come Lucca: il calciatore nato nel 2003 a Fortaleza ha segnato un gol bellissimo contro il Gremio nel primo turno di Copa do Brasil Sub 20 e ha fatto impazzire l'intero stadio.

Il 20enne, che ha collezionato 23 presenze con la prima squadra dell'Internacional di Porto Alegre, ha raccolto una palla vagante nei pressi dell'area avversaria e dopo un doppio palleggio al volo si è esibito in un'acrobatica rovesciata che ha fatto impazzire tutti i presenti.

Dopo essersi ritrovato con tre difensori del Gremio che lo circondavano Lucca con un tocco ha eluso l'intervento di due avversari e al terzo, senza che cadesse a terra, si è lanciato in avanti con un'acrobazia davvero pazzesca.

La sua conclusione si è infilato nell'angolo alla sinistra del portiere e ha lasciato increduli tutti per quello che avevano appena visto.

La gara si è chiusa sul risultato di 1-1: Rubens aveva portato in vantaggio gli ospiti dagli undici metri ma l'attaccante del Colorado ha pareggiato i conti portando la sfida ai calci di rigore. Ad imporsi dopo la sequenza dei penalty sono i giovanotti del Rei de Copas per 5-3.

Lucca è sceso di categoria proprio per affrontare il grande rivale del Colorado e guadagnare ritmo partita per farsi trovare pronto dall'allenatore Eduardo Coudet, tornato da poco all'Inter ma il tecnico argentino ancora non l'ha inserito a pieno nelle sue rotazioni.

La prodezza di Lucca ha acceso i riflettori su un calciatore che ha tutte le qualità per poter fare bene nei prossimi anni e fare una carriera importante. Si tratta di una punta centrale forte fisicamente ma che ha dimostrato grande sensibilità a livello tecnico. Un profilo da tenere d'occhio.