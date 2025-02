Lucca scatena il caos nell’Udinese: cosa è successo in panchina dopo il rigore di Lecce

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il rigore di Lorenzo Lucca in Lecce-Udinese, poi rivelatosi decisivo per la vittoria friulana, è diventato un caso. Il centravanti si è messo contro praticamente tutta la sua squadra pur di battere il penalty, non rispettando le gerarchie dei rigoristi, con un vero e proprio scippo a Thauvin, ovvero il giocatore designato per la battuta dagli undici metri. Ma cosa è successo in panchina? E come ha reagito l'attaccante dopo la sostituzione punitiva da parte di mister Runjaic?

Lucca strappa il rigore a Thauvin in Lecce-Udinese, caos tra i friulani

Quando Lucca ha preso il pallone per battere il rigore, sono arrivati diversi compagni a provare a fargli cambiare idea. In particolare Thauvin, che ha chiesto l'intervento dell'allenatore con ampi gesti, Sanchez, e Lovric che gli ha urlato a più riprese "vai via". Tutto tempo perso, per la rabbia anche dei giocatori del Lecce, con Lucca che non ne ha voluto sapere. Nonostante l'atmosfera tutt'altro che serena, l'ex di Pisa, Torino, Brescia e Ajax con freddezza ha realizzato lo 0-1, dedicando il gol con il gesto della M con le dita. Esultanza surreale perché quasi nessuno dei compagni lo ha accompagnato.

Thauvin chiede il cambio

Thauvin vuole andar via dopo il rigore di Lucca e chiede il cambio

Le telecamere di DAZN dopo la partita hanno mostrato cosa è successo in panchina dopo la rete. Thauvin molto arrabbiato, non ha fatto una piega dopo il rigore e ha iniziato a camminare verso la panchina facendo il cenno della sostituzione. Deluso per il mancato rispetto delle regole, il francese che si è sentito penalizzato ha chiesto il cambio. Alla fine Sanchez e l'allenatore Runjaic sono riusciti a fargli cambiare idea. Il tecnico infatti già prima del rigore aveva fatto cenno a Iker Bravo di andarsi a scaldare per prendere il posto di Lucca. Ecco allora che lo stesso mister ha spiegato a Thauvin che di lì a poco sarebbe stato l'autore del gol ad uscire.

Padelli, furia contro Lucca in panchina

Così è stato con Lucca che non ha fatto una piega. Nessuna reazione da parte del centravanti che dopo aver scambiato il cinque con il tecnico si è accomodato in panchina, salutando solo uno degli altri giocatori presenti. Le telecamere hanno mostrato un Lucca quasi stupito della situazione, con tanto di espressione incredula. Confronto a distanza con il portiere Padelli, uno dei più scatenati pochi minuti prima. L'esperto estremo difensore a più riprese ha fatto cenno a Lucca di stare zitto, per non complicare probabilmente la sua situazione. Insomma caos all'interno della formazione friulana, con l'attaccante che potrebbe anche andare incontro ad un provvedimento disciplinare.